İkinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi'n kayıt tarihi ikinci üniversite okumak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tarihleri araştırıyor. Peki ikinci üniversite kayıtları ne zaman, başvuru nereden yapılacak?

Bu sene gerçekleşecek kayıt tarihleri ile ilgili bir duyuru ise henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın bilgilerine göre Ağustos ayının sonunda başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.