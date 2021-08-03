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İkinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?

03.08.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerine az bir süre kala ikinci üniversite kayıtlarının tarihi de merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt tarihlerini ve nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Peki ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Açıköğretim Fakültesi'n kayıt tarihi ikinci üniversite okumak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tarihleri araştırıyor. Peki ikinci üniversite kayıtları ne zaman, başvuru nereden yapılacak?

İkinci üniversite kayıtları ne zaman?

AÖF ikinci üniversite başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
Binlerce aday yeni gelişmeleri takip ederken başvuruların yapılacağı adres de merak konusu. http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklanarak internet başvurularını gerçekleştirilebilecek.
Önceki sene Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini 31 Ağustos 2020 - 29 Ekim 2020 tarihleri arasında almıştı.
Bu sene gerçekleşecek kayıt tarihleri ile ilgili bir duyuru ise henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın bilgilerine göre Ağustos ayının sonunda başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.
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