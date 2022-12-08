İkisini birleştirmek kimsenin aklına gelmez ama adeta mucize yaratıyor! Öksürüğü anında keser, kanserden korur...

Mutfağın demirbaşı olarak görülen soğan neredeyse her yemeğin içerisinde kullanılıyor. Soğan yemeklere lezzet katmasının yanı sıra faydalarıyla da biliniyor. Soğan kullanılarak şifa dağıtan çok çeşitli kür tarifleri yapılıyor. Bu tarifler arasında yer alan bal ve soğan karışımı çok eski yıllardan beri kullanılıyor. Özellikle geçmeyen öksürük için oldukça etkili sonuçlar sağlayan soğan bal karışımı doğal ev ilacı olarak görülüyor.
SOĞAN VE BAL KARIŞIMI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
- Bir adet kuru soğan
- Bir tatlı kaşığı bal
- Bir adet limonun suyu
- 2 bardak su
Yapılışı
- Soğanın kabuklarını soyun ve 4 parçaya bölün.
- 2 bardak suda soğanı yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın.
- Kaynayan suyu ocaktan alın ve 5 dakika dinlendirin. Ilımış suyun içine balı ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
- Karışım tamamen soğuduktan sonra cam kavanoza alıp ağzını kapatın.
- Karışımdan günce 2 yemek kaşığı içebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza etmelisiniz.
SOĞAN VE BALIN FAYDALARI
DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR
Antibiyotikler, bakteri üremesini öldürmek veya engellemek için kullanılır. Ballı soğan suyu, dermal bakterilerle savaşabilen mükemmel bir antibiyotiktir. Ayrıca bu süper komboyu bakteriyel cilt enfeksiyonlarına karşı da kullanabilirsiniz. Soğan ve bal karışımı, maksimum etki için enfeksiyonlu bölgelere sürülerek kurumaya bırakılabilir. Birkaç çalışma, soğan ve balın potansiyel olarak tehlikeli bakterilerle savaşabileceğini ve büyümelerini engelleyebileceğini göstermiştir.
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR
Çağlar boyunca bal, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır. Bir araştırmaya göre bal, öksürüğü gidermek için bir öksürük baskılayıcı olan dekstrometorfan (DM) içeren OTC ilaçlardan daha etkili bir şekilde kullanılabilir. Soğanlar, mukusla savaşmaya yardımcı olan ve mukusun solunum yollarınızdan atılmasını destekleyen ve boğaz ağrısı semptomlarını hafifleten kükürt bileşikleri içerir. Bu nedenle, soğan ve bal almak öksürüğü ve hatta bronşiti etkili bir şekilde tedavi edebilir.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Soğanın yağ ve kalorisi nispeten düşüktür, bu da onu mükemmel bir sebze yapar. Bununla birlikte, bal çok az yağ sağlar, ancak çok fazla kalori içerir. Sonuç olarak, soğan suyu ve bal karışımı sağlıklı bir yağ, kalori ve besin dengesi sağlar. Potasyum gibi temel mineraller, kardiyovasküler sağlığınızda çok önemli roller oynar.
Potasyum ayrıca kalbinizin ne kadar hızlı attığını kontrol etmeye yardımcı olur. Soğan ve bal, potasyum ve diğer harika mineraller açısından zengin olduğundan, kalp sağlığınızı iyileştirmek için alınabilirler. Soğan ve bal almak kan basıncını düşürmeye, kan yağ seviyelerini iyileştirmeye, trigliseritleri düşürmeye, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp atışınızı düzenlemeye yardımcı olabilir - bu da kalp hastalığı riskini azaltabilir.
KANSERİ ÖNLER
Soğan suyu ve bal karışımının birçok avantajından biri, vücut hücrelerini toksinlerin neden olduğu anormal gelişime karşı koruma kapasitesidir. Bu eşsiz kombinasyon, vücudun hücre işlevine zarar verebilecek kirleticilerden kurtulmasına yardımcı olan C vitamini gibi antioksidanlar içerir. Ayrıca vücudun yabancı maddelere karşı savunmasına yardımcı olan flavonoidler gibi fitokimyasalları da içerirler.
DOĞURGANLIĞI ARTIRIR
Soğan ve bal, cinsel sağlık ve doğurganlık söz konusu olduğunda da faydalıdır. Balın zengin B vitamini, demir, kalsiyum ve amino asit içeriği nedeniyle yumurta kalitesini ve genel doğurganlığı artırdığı söylenir. Ayrıca serum testosteron konsantrasyonunu, sperm sayısını ve doğurganlığı artırır . Öte yandan soğan, sperm miktarı ve sayısı üretimini artırmaya yardımcı olan mükemmel antioksidanlar ve flavonoid kaynaklarıdır.