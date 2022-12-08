İkisini birleştirmek kimsenin aklına gelmez ama adeta mucize yaratıyor! Öksürüğü anında keser, kanserden korur...

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Soğanın yağ ve kalorisi nispeten düşüktür, bu da onu mükemmel bir sebze yapar. Bununla birlikte, bal çok az yağ sağlar, ancak çok fazla kalori içerir. Sonuç olarak, soğan suyu ve bal karışımı sağlıklı bir yağ, kalori ve besin dengesi sağlar. Potasyum gibi temel mineraller, kardiyovasküler sağlığınızda çok önemli roller oynar.

Potasyum ayrıca kalbinizin ne kadar hızlı attığını kontrol etmeye yardımcı olur. Soğan ve bal, potasyum ve diğer harika mineraller açısından zengin olduğundan, kalp sağlığınızı iyileştirmek için alınabilirler. Soğan ve bal almak kan basıncını düşürmeye, kan yağ seviyelerini iyileştirmeye, trigliseritleri düşürmeye, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp atışınızı düzenlemeye yardımcı olabilir - bu da kalp hastalığı riskini azaltabilir.