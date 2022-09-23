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İlaçlara para vermeyin! Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

23.09.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama, milyonlarca kişiyi etkileyen cilt hastalıklarının başında geliyor. Egzama kaşıntılı, kuru ve cilt lekelerine neden oluyor. Egzamanın neden olduğu cilt sorunlarıyla mücadele ediyorsanız şimdiye kadar birçok ürün veya ilaç denediğinize eminiz. Egzamanın neden olduğu semptomları rahatlamak için deneyebileceğiniz bazı doğal yöntemler var.

Atopik egzamanın neden olduğu kaşıntılı, kuru veya kırmızı cilt lekeleriyle mi mücadele ediyorsunuz? Atopik dermatit olarak da bilinen bu durum, uzun süreli veya kronik bir durum olma eğiliminde olan en yaygın egzama şeklidir. Zamanla iyileşebilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

EGZAMANIN DOĞAL İLACI

Kırmızı, pullu, kuru ve kaşıntılı cilt lekeleriyle karakterize olan bu durum hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir. Semptomlar sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini de etkiler. Hastaların hem özgüvenini hem de ruh halini düşürür. Bununla birlikte, egzamanın neden olduğu kaşıntı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan bazı kolay ev ilaçları vardır.

BÖLGEYE KOMPRES UYGULAYIN

BÖLGEYE KOMPRES UYGULAYIN
Cildin kaşıntılı bölgesine serin, ıslak bir kompres uygulayın. Benzer şekilde, serin bir banyo yapmak da anında rahatlama sağlayabilir ve cilde ihtiyaç duyduğu nemi verebilir. Egzaması olan kişilerin cildinin dış tabakası genellikle nemden yoksun olduğu için cildini ekstra nemli tutmaları gerekir.
Soğuk su yardımcı olabilirken, kullandığınız suyun çok sıcak veya soğuk olmadığından emin olmak önemlidir. Ayrıca egzamayı kötüleştirebilecek kokulu sabunlar kullanmaktan kaçının. Banyodan sonra cildinize doktorunuzun verdiği krem veya nemlendirici krem uygulayabilirsiniz. Yine koku veya diğer tahriş edici maddeler içeren losyonlardan kaçının.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı, cilt enfeksiyonlarına neden olan bakterilerle savaşabildiğinden ve herhangi bir ağrıyı giderebildiğinden, egzama eğilimli ciltler için harikadır. Ulusal Egzama Derneği'ne göre hindistancevizi yağının antibakteriyel özellikleri ciltteki stafil bakterileri azaltabilir. Bu, özellikle iltihaplı cilt lekeleri bakterilerin girmesine izin vererek çatlayabildiğinde, egzaması olan kişiler için önemlidir. Cilde uygularken, kimyasal olmadan işlenmiş saf veya soğuk pres hindistancevizi yağını seçmek her zaman en iyisidir.

BAL

BAL
Bal, cilde uygulandığında egzama ve kaşıntı semptomlarına yardımcı olabilen başka bir doğal antibakteriyel ve antienflamatuar ajandır. Bal sadece enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildi nemlendirir ve iyileşmeyi hızlandırır.
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Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı aloe vera bal egzama atopik dermatit
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