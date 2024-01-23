İlber Ortaylı, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesini anlattı! "Göçmenleri bize göndereceklermiş" dedi en kötü senaryoyu açıkladı

Ama bizde zaten yeteri kadar var. Şunu söyleyim zenciler üzerinde yazılan bazı mesajları okudumi, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Marsilya'da, Almanya'nın en faşo yerlerinde böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp şeyler utandım. Türkler o kadar da zenci düşmanı bir topluluk değildir. Bu millet ilk defa tanımıyor Afrikalıları.