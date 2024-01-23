HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlber Ortaylı, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesini anlattı! "Göçmenleri bize göndereceklermiş" dedi en kötü senaryoyu açıkladı

İlber Ortaylı, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesini anlattı! "Göçmenleri bize göndereceklermiş" dedi en kötü senaryoyu açıkladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 10:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına kapalı görüştükten sonra İlber Ortaylı'yla Kapalı Çarşıyı gezmişti. Ortaylı görüşmenin bilinmeyenlerini ilk kez açıkladı. Türkiye'ye göçmen gönderilmek istendiğini belirten Ortaylı'nın 'çiğ et yiyenler, sokakta işeyenler, çıplak gezenler...' sözü sosyal medyada çok konuşuldu.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın önemli bir ismini konuk etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Keşfet

ARDINDAN İLBER ORTAYLI'YLA BİR ARAYA GELDİ

Bu ziyaretin devamında Kapalı Çarşı'yı gezmek için ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yla bir araya gelen Meloni'nin görüntüleri ses getirmişti.

Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi. Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Başbakan Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü tarihçi bu ziyaretin detaylarını Habertürk ekranlarında anlattı. Mehmet Akif Ersoy'un programına telefonla katılan Ortaylı, İtalya'nın Türkiye'ye göçmen göndermek istediğini ifade etti. Afrika kökenli göçmenlerle ilgili bilgileri aktaran Ortaylı olabilecek en kötü senaryoyu da söyledi.

Ortaylı katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı; Çok önemli bir tezleri var. Afrikalı göçmenler İtalya'dan bize gelecekmiş. İtalya'nın doğru yabancıyı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter, ne hizmetleri yeter o çok açık.

Ama bizde zaten yeteri kadar var. Şunu söyleyim zenciler üzerinde yazılan bazı mesajları okudumi, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Marsilya'da, Almanya'nın en faşo yerlerinde böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp şeyler utandım. Türkler o kadar da zenci düşmanı bir topluluk değildir. Bu millet ilk defa tanımıyor Afrikalıları.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İtalya İlber Ortaylı göçmen
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'u terk etti! Doğayla iç içe hayatını anlattı

İstanbul'u terk etti! Doğayla iç içe hayatını anlattı

İBB anketinde fark açıldı! "O seçmen biraz daha kararsız"

İBB anketinde fark açıldı! "O seçmen biraz daha kararsız"

‘Dilber'e ev alacağım için satıyorum…’

‘Dilber'e ev alacağım için satıyorum…’

Cübbeli Ahmet'in 'İstanbul seçimi' sözleri gündem oldu! Başak Demirtaş'ın adaylığı için 'çok iyi' dedi: Nedenini de açıkladı

Cübbeli Ahmet'in 'İstanbul seçimi' sözleri gündem oldu! Başak Demirtaş'ın adaylığı için 'çok iyi' dedi: Nedenini de açıkladı

Türkiye için korkutan tablo! Yüzde 70-80 oranında arttı! Hangi virüsle enfekte olursanız olun...

Türkiye için korkutan tablo! Yüzde 70-80 oranında arttı! Hangi virüsle enfekte olursanız olun...

İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu iddiası

İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu iddiası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.