İlişki uzmanından 15 soruda 'Doğru ilişkide misin?' testi! Kafanızda soru işareti kalmasın

İlişkinizin kalıcı olup olmadığını öğrenebilmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İlişki uzmanı ve psikoloji profesörü Gary W. Lewandowski, romantik birlikteliğinizin sizin için iyi olup olmadığını çözecek 15 soruyu açıkladı. Bu sorulara verdiğiniz 'hayır' cevabı ilişkiniz için kötüye işaret ediyor.
1. Partneriniz sizi daha iyi bir insan haline getiriyor mu ve aynı etkiyi siz onun üzerinde gösteriyor musunuz?
2. Siz de partneriniz de duygularınızı paylaşırken, birbirinize güvenirken, yakınlık kurarken rahat hissediyor ve diğer kişinin terk etmesiyle ilgili endişe duymaktan kaçınabiliyor musunuz?
3. Siz ve partneriniz birbirinizi olduğu gibi, değiştirmeye çalışmadan kabul ediyor musunuz?
4. Anlaşmazlıklar ortaya çıktığında partnerinizle saygı çerçevesinde, küçümseme ve olumsuzluğa sapmadan iletişim kurabiliyor musunuz?
5. Partnerinizle ilişkide karar verme süreçlerini, gücü ve etkiyi paylaşıyor musunuz?
6. Partneriniz en yakın arkadaşınız mı ve siz de onun için öyle misiniz?
7. Partnerinizle “sen” ve “ben”den çok “biz” diyerek mi düşünüyorsunuz?
8. Partnerinizle birbirinize, karşılıklı sosyal medya ve banka hesabı şifrelerinizi paylaşacak kadar güvenir misiniz?
9. Partnerinizle birbiriniz için, fazla abartılı bir pozitif bakış açısı olmaksızın, iyi fikirlere sahip misiniz?
10. Yakın arkadaşlarınız ve partnerinizin yakın arkadaşları zamana yenik düşmeyecek harika bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor mu?