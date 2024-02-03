İlişki uzmanından 15 soruda 'Doğru ilişkide misin?' testi! Kafanızda soru işareti kalmasın

1. Partneriniz sizi daha iyi bir insan haline getiriyor mu ve aynı etkiyi siz onun üzerinde gösteriyor musunuz?

2. Siz de partneriniz de duygularınızı paylaşırken, birbirinize güvenirken, yakınlık kurarken rahat hissediyor ve diğer kişinin terk etmesiyle ilgili endişe duymaktan kaçınabiliyor musunuz?