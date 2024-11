İlk bin güne dikkat: Çocuklarda şekeri kısıtlamak, ileriki yaşlarda diyabetin önlenmesine yardımcı oluyor

Halk sağlığı otoritelerinin çocukların gıdalardaki ilave şekerlerden veya doğal içeriklerine ek olarak tatlandırılmış gıdalardan kaçınmaları yönündeki tavsiyelerine rağmen, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'in 2020 bulgularına göre, ABD'li çocukların yaklaşık yüzde 85'i her gün ilave şeker yiyor.