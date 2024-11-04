İlk bin güne dikkat: Çocuklarda şekeri kısıtlamak, ileriki yaşlarda diyabetin önlenmesine yardımcı oluyor

Bu politika değişikliği, tarihsel kayıtlarda nadir görülen parlak bir çizgi oluşturdu ve bilim insanlarının, şekere daha az erişimi olan biraz daha büyük çocuklar ile daha küçük yaştaki akranları arasındaki uzun vadeli farkı görmelerini sağladı; her iki grup da 1953'ten sonra, daha önce mümkün olandan çok daha fazla şeker yemeye başlamıştı.