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  4. İlk sahurda Ramazan davulcularını beklerken... Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

İlk sahurda Ramazan davulcularını beklerken... Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

11.03.2024 07:07
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Ramazan ayının ilk sahuruna İstanbul'daki bir görüntü damga vurdu. Esenler'de Ramazan davulcularının yerine sokak sokak gezerek vatandaşları uyandıran Vosvos'lu grup, ilgi odağı oldu. Arabalardan maniler açarak vatandaşları sahura kaldıran grubu duyanlar camlara çıktı.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı. Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan davulcuları her yıl olduğu gibi bu yıl da maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Esenler’de ise alışılanın dışında bir davulculuk durumu ortaya çıktı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Vosvos araçların arkasına bağlanmış davullar ve ses sistemleri ile Nine Hatun Mahallesi’nde vatandaşları sahura kaldıran bir grup, uyanıp evlerinin camlarına çıkan vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

Bir yandan Vosvos’lardan davul sesleri yükselirken bir yandan da manilerini okuyan Fikret Bayraktar, "Biz yaklaşık 8 sene önce Vosvos Ramazan davulculuğu ile yola çıktık. Ramazan’da uyanamayan vatandaşlarımızı uyandırmaya çalıştık.

Bir dönem Ramazan davulcuları da kendi aralarında problemliydi.

Bir dönem Ramazan davulcuları da kendi aralarında problemliydi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Sahur vosvos
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