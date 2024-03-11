İlk sahurda Ramazan davulcularını beklerken... Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı. Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan davulcuları her yıl olduğu gibi bu yıl da maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Esenler’de ise alışılanın dışında bir davulculuk durumu ortaya çıktı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

