İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkıyor! Axiom 3 uçuşu için geri sayım başladı! Dragon kapsülünün içinden ilk görüntü geldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece yarısı uzay yolculuğuna başlıyor. Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, aileleriyle vedalaşıp Crew Dragon uzay aracına gitti. SpaceX'ten yapılan açıklamada "Mürettebatın koltukları kalkış pozisyonuna alındı, uzay giysisi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolleri tamamlandı." denildi. Falcon 9 roketinin fırlatılması için gece TSİ 00.49'un hedeflendiği belirtildi. Dragon kapsülünün içinden ilk görüntü geldi.
Tüm Türkiye bu gece yarısı uzaya çıkacak ilk astronot Alper Gezeravcı'nın SpaceX'in Axiom Mission 3 (Ax-3) uçuşuna odaklanmış durumda. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı. Dün gece iptal edilen fırlatma için SpaceX yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "Mürettebatın koltukları kalkış pozisyonuna alındı, uzay giysisi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolleri tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı kapatıldı, fırlatmaya 2 saatten az kaldı." denildi. Alper Gezeravcı’nın uzay seferini yapacağı Dragon kapsülünü taşıyacak olan Falcon 9 roketinin, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasında hazır durumda olduğu bildirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Dragon kapsülünün içinden de ilk görüntü geldi.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi aileleriyle vedalaştı.
Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.
Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.
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