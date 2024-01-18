İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkıyor! Axiom 3 uçuşu için geri sayım başladı! Dragon kapsülünün içinden ilk görüntü geldi

Tüm Türkiye bu gece yarısı uzaya çıkacak ilk astronot Alper Gezeravcı'nın SpaceX'in Axiom Mission 3 (Ax-3) uçuşuna odaklanmış durumda. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı. Dün gece iptal edilen fırlatma için SpaceX yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "Mürettebatın koltukları kalkış pozisyonuna alındı, uzay giysisi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolleri tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı kapatıldı, fırlatmaya 2 saatten az kaldı." denildi. Alper Gezeravcı’nın uzay seferini yapacağı Dragon kapsülünü taşıyacak olan Falcon 9 roketinin, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasında hazır durumda olduğu bildirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Dragon kapsülünün içinden de ilk görüntü geldi.



