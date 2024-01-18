HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkıyor! Axiom 3 uçuşu için geri sayım başladı! Dragon kapsülünün içinden ilk görüntü geldi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıkıyor! Axiom 3 uçuşu için geri sayım başladı! Dragon kapsülünün içinden ilk görüntü geldi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 23:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece yarısı uzay yolculuğuna başlıyor. Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, aileleriyle vedalaşıp Crew Dragon uzay aracına gitti. SpaceX'ten yapılan açıklamada "Mürettebatın koltukları kalkış pozisyonuna alındı, uzay giysisi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolleri tamamlandı." denildi. Falcon 9 roketinin fırlatılması için gece TSİ 00.49'un hedeflendiği belirtildi. Dragon kapsülünün içinden ilk görüntü geldi.

Tüm Türkiye bu gece yarısı uzaya çıkacak ilk astronot Alper Gezeravcı'nın SpaceX'in Axiom Mission 3 (Ax-3) uçuşuna odaklanmış durumda. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı. Dün gece iptal edilen fırlatma için SpaceX yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "Mürettebatın koltukları kalkış pozisyonuna alındı, uzay giysisi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolleri tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı kapatıldı, fırlatmaya 2 saatten az kaldı." denildi. Alper Gezeravcı’nın uzay seferini yapacağı Dragon kapsülünü taşıyacak olan Falcon 9 roketinin, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasında hazır durumda olduğu bildirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Dragon kapsülünün içinden de ilk görüntü geldi.


Keşfet

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi aileleriyle vedalaştı.
Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.
Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
uzay alper gezeravcı
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

O iddia gündem olmuştu! Erkan'dan açıklama geldi: 'Asla kabul edilemez'

O iddia gündem olmuştu! Erkan'dan açıklama geldi: 'Asla kabul edilemez'

Goldman Sachs'tan Türkiye yorumu! 'Beklenenden daha hızlı gerileyebilir'

Goldman Sachs'tan Türkiye yorumu! 'Beklenenden daha hızlı gerileyebilir'

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

Nişantaşı'nda mühendisin sır ölümü aydınlatıldı! Güvenlik kamerası görüntüsü acı gerçeği ortaya çıkardı

Nişantaşı'nda mühendisin sır ölümü aydınlatıldı! Güvenlik kamerası görüntüsü acı gerçeği ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.