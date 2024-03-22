HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! "Penaltıyı atar, kazanırız" Özgür Özel, Deniz Zeyrek'in sözlerini duyunca gerginlik yaşandı

İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! "Penaltıyı atar, kazanırız" Özgür Özel, Deniz Zeyrek'in sözlerini duyunca gerginlik yaşandı

22.03.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin 31 Mart'ta kazanma konusunda en iddialı olduğu büyükşehirlerden Ankara ve İstanbul'a ilişkin masasındaki son anketleri Özgür Özel açıkladı. Özel, hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu için büyük bir farka işaret etti. Canlı yayında gazeteci Deniz Zeyrek ile 'genel başkanlık' tartışması yaşayan Özel ayrıca CHP'nin sıradaki cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soruya yanıtlarken verdiği '90. dakikada penaltı' örneğiyle dikkat çekti.

Yerel seçimlere 9 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündemi değerlendirdi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de cumhurbaşkanı adayı olma olasılığına kapıyı açık bıraktı. Soruşturma başlatılan 'para sayma' görüntülerinden Hatay'da Lütfü Savaş ve Gökhan Zan'la ilgili gelişmelere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapan Özgür Özel ile Deniz Zeyrek arasındaki tartışma da canlı yayının ilgi çekici kesitlerinden biri oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Sözcü TV ekranlarına konuk olan Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında TRT konusu tartışılırken Zeyrek çözüm önerisi olarak "Kıyameti koparırsınız" dedi. Diyaloğun devamı şöyle gelişti:

  •  Özgür Özel: Bir koparsanıza bana kıyamet. Mesela yarın dediğiniz kıyameti ben kopartacağım.
  • Deniz Zeyrek: Gidin, 5-10 bin kişilik miting yapın.
  • Özgür Özel: Tabii, katılır mısınız o mitinge?
  • Deniz Zeyrek: Ya gazeteci olarak gelirim.
  • Özgür Özel: Vatandaş olarak TRT'ye, Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulundunuz mu?
  • Deniz Zeyrek: O zaman gelin, ben CHP Genel Başkanı olayım, siz de vatandaş olun.
  • Özgür Özel: Siz muhalefete saldırmanın konforundasınız, biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. 
  • Zeyrek: Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama siyaset çözüm bulur. Ben ana muhalefet partisinin bu konuda nasıl çözüm bulabileceğini soruyorum, bu kadar basit.

Özel'in canlı yayındaki öne çıkan açıklamaları ise şöyle:

TARTIŞMALI 'PARA SAYMA' GÖRÜNTÜLERİ

TARTIŞMALI 'PARA SAYMA' GÖRÜNTÜLERİ
  • Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilincide olduğu ortaya çıkıyor. Ve hatta orasının bir AK Parti'li bir avukatın ofisi olduğu ortaya çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Tayyip bey de bu soruşturmanın seçime kadar bitmemesini istiyor.

CHP'NİN MASASINDAKİ SON ANKETLER

CHP'NİN MASASINDAKİ SON ANKETLER
  • İstanbul için bu seçimde bizdeki anketler geçtiğimiz seçim gibi öyle yüzde 0,1 gibi farkla değil, açık ara farkla bitiyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım'ın saat 7.00'de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum.
  • Ankara'da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Yavaş'ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde. Ankara'da 10'un üzerinde bir belediye alacağımız görülüyor. Belediye meclisi çoğunluğu konusunda da çok iddialıyız. Mansur beyin Ankara'ya daha çok hizmet etmesi için Ankaralıların meclis seçiminde CHP'ye oy vermesini ve mecliste çoğunluğu sağlamalarını bekliyoruz. Aynı çağrıyı İstanbul için de yapıyoruz.

"LÜTFÜ SAVAŞ'IN EN İYİ SONUCU ALDIĞINI GÖRDÜK"

"LÜTFÜ SAVAŞ'IN EN İYİ SONUCU ALDIĞINI GÖRDÜK"
  • Hatay depremde çok büyük bir yıkım yaşadı. Öyle olunca da travmanın bu kadar büyük olması normal. Devamında adaylaşma sürecinde biz bir kolayclığa gitmedik. Ölçerek, araştırarak, başka alternatifler olabilir mi diye baktık. 4 araştırmanın sonucunda mevcut başkanın en iyi sonucu aldığını gördük. Son gün kendisiyle iki kez görüştük. Benim için çok zor bir süreçti.

"GÖKHAN BİZE GELİP TALEPTE BULUNDU"

"GÖKHAN BİZE GELİP TALEPTE BULUNDU"
  • O süreçte TİP'in adaylaştırdığı arkadaş; önce İYİ Partiliydi. Sonra bize geldi önce Büyükşehir olmazsa Defne o olmazsa Arsuz talebinde bulundu. Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim dedi. Sonrasında 6 Şubat'ta protestoları organize etti. Ben gözlerimle gördüm bunu. Bir grubu almış acayip bir hal içerisindeydi. Ben sonradan sonradan ne olduğunu anladım ve bir insan neden bu hale gelsin dedim.
  • Mesela canın çok yanar yaparsın anlarsın bunu ama deprem felaketinin birinci yıl dönümü, AK Partili bakan alanda protesto ediliyor (ki ben onu da ayıpsadım), çok haklı şekilde insanlar isyan ediyorlar ama orada insanları bizim peşimize yönlendirmesi, Ekrem İmamoğlu'nun peşine Lütfü Savaş'ın peşine yönlendirmesi... Zaten diyorlardı siz onu bir de Hataylılara sorun. Sonradan sonradan ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek Özgür Özel Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi

Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler

Ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

1 tanesi 25 ilaca bedel: Kansere karşı en güçlü kalkan!

1 tanesi 25 ilaca bedel: Kansere karşı en güçlü kalkan!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.