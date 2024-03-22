İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! "Penaltıyı atar, kazanırız" Özgür Özel, Deniz Zeyrek'in sözlerini duyunca gerginlik yaşandı

Yerel seçimlere 9 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündemi değerlendirdi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de cumhurbaşkanı adayı olma olasılığına kapıyı açık bıraktı. Soruşturma başlatılan 'para sayma' görüntülerinden Hatay'da Lütfü Savaş ve Gökhan Zan'la ilgili gelişmelere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapan Özgür Özel ile Deniz Zeyrek arasındaki tartışma da canlı yayının ilgi çekici kesitlerinden biri oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

