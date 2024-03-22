İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! "Penaltıyı atar, kazanırız" Özgür Özel, Deniz Zeyrek'in sözlerini duyunca gerginlik yaşandı

Yerel seçimlere 9 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündemi değerlendirdi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de cumhurbaşkanı adayı olma olasılığına kapıyı açık bıraktı. Soruşturma başlatılan 'para sayma' görüntülerinden Hatay'da Lütfü Savaş ve Gökhan Zan'la ilgili gelişmelere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapan Özgür Özel ile Deniz Zeyrek arasındaki tartışma da canlı yayının ilgi çekici kesitlerinden biri oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Sözcü TV ekranlarına konuk olan Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında TRT konusu tartışılırken Zeyrek çözüm önerisi olarak "Kıyameti koparırsınız" dedi. Diyaloğun devamı şöyle gelişti:
- Özgür Özel: Bir koparsanıza bana kıyamet. Mesela yarın dediğiniz kıyameti ben kopartacağım.
- Deniz Zeyrek: Gidin, 5-10 bin kişilik miting yapın.
- Özgür Özel: Tabii, katılır mısınız o mitinge?
- Deniz Zeyrek: Ya gazeteci olarak gelirim.
- Özgür Özel: Vatandaş olarak TRT'ye, Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulundunuz mu?
- Deniz Zeyrek: O zaman gelin, ben CHP Genel Başkanı olayım, siz de vatandaş olun.
- Özgür Özel: Siz muhalefete saldırmanın konforundasınız, biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere.
- Zeyrek: Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama siyaset çözüm bulur. Ben ana muhalefet partisinin bu konuda nasıl çözüm bulabileceğini soruyorum, bu kadar basit.
Özel'in canlı yayındaki öne çıkan açıklamaları ise şöyle:
TARTIŞMALI 'PARA SAYMA' GÖRÜNTÜLERİ
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Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilincide olduğu ortaya çıkıyor. Ve hatta orasının bir AK Parti'li bir avukatın ofisi olduğu ortaya çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Tayyip bey de bu soruşturmanın seçime kadar bitmemesini istiyor.
CHP'NİN MASASINDAKİ SON ANKETLER
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İstanbul için bu seçimde bizdeki anketler geçtiğimiz seçim gibi öyle yüzde 0,1 gibi farkla değil, açık ara farkla bitiyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım'ın saat 7.00'de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum.
- Ankara'da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Yavaş'ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde. Ankara'da 10'un üzerinde bir belediye alacağımız görülüyor. Belediye meclisi çoğunluğu konusunda da çok iddialıyız. Mansur beyin Ankara'ya daha çok hizmet etmesi için Ankaralıların meclis seçiminde CHP'ye oy vermesini ve mecliste çoğunluğu sağlamalarını bekliyoruz. Aynı çağrıyı İstanbul için de yapıyoruz.
"LÜTFÜ SAVAŞ'IN EN İYİ SONUCU ALDIĞINI GÖRDÜK"
- Hatay depremde çok büyük bir yıkım yaşadı. Öyle olunca da travmanın bu kadar büyük olması normal. Devamında adaylaşma sürecinde biz bir kolayclığa gitmedik. Ölçerek, araştırarak, başka alternatifler olabilir mi diye baktık. 4 araştırmanın sonucunda mevcut başkanın en iyi sonucu aldığını gördük. Son gün kendisiyle iki kez görüştük. Benim için çok zor bir süreçti.
"GÖKHAN BİZE GELİP TALEPTE BULUNDU"
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O süreçte TİP'in adaylaştırdığı arkadaş; önce İYİ Partiliydi. Sonra bize geldi önce Büyükşehir olmazsa Defne o olmazsa Arsuz talebinde bulundu. Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim dedi. Sonrasında 6 Şubat'ta protestoları organize etti. Ben gözlerimle gördüm bunu. Bir grubu almış acayip bir hal içerisindeydi. Ben sonradan sonradan ne olduğunu anladım ve bir insan neden bu hale gelsin dedim.
- Mesela canın çok yanar yaparsın anlarsın bunu ama deprem felaketinin birinci yıl dönümü, AK Partili bakan alanda protesto ediliyor (ki ben onu da ayıpsadım), çok haklı şekilde insanlar isyan ediyorlar ama orada insanları bizim peşimize yönlendirmesi, Ekrem İmamoğlu'nun peşine Lütfü Savaş'ın peşine yönlendirmesi... Zaten diyorlardı siz onu bir de Hataylılara sorun. Sonradan sonradan ortaya çıktı.