İlginç olay: Arabaya kelepçe vuruldu! Söktürmek isteyince duyduklarına inanamadı

Show Haber'in haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da son zamanların en ilginç olayı yaşandı. İddiaya göre Şentürk Şahin, kuru gıda haline geldi. Burada bir işi vardı. Park etmek için kiralık aracını sağ taraftaki alana bıraktı. Ardından buradan ayrıldı. İşi bittikten sonra aracına yöneldi. Ancak ilginç bir manzara ile karşılaştı.
Aracın son ön lastiği kelepçelenmişti. Habere göre Şahin, hafta sonu olduğu için muhatap da bulamadı. Öylece kalakaldı.
Şentürk Şahin şöyle konuştu:
"Sadece ticari araçların park etmesi gerektiğini, yönetim adına bir karar çıkarttıklarını ve bu şekilde araçları park ettiğinde kilit takacaklarını söylüyorlar.
Yönetimin kapalı olduğunu, istersem pazartesi gelip onlarla görüşebileceğimi söylediler."
Haberde verilen bilgiye göre normalde buraya park etmek ücretsiz ancak iddiaya göre buradaki yetkililer, kelepçeyi açmaları karşılığında Şentürk Şahin'den 200 TL ücret istedi.
Tek sorun da bu değildi.