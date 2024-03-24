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İlginç olay: Arabaya kelepçe vuruldu! Söktürmek isteyince duyduklarına inanamadı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2024 11:15
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İstanbul Bayrampaşa'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kiralık arabaya kelepçe takıldı. Kiralık aracına kelepçe vurulan adam, kelepçeyi söktürmek isteyince ise kulaklarına inanamadı. Ancak sorun içinde sorun vardı. İşte dikkat çeken olayın detayları...

Show Haber'in haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da son zamanların en ilginç olayı yaşandı. İddiaya göre Şentürk Şahin, kuru gıda haline geldi. Burada bir işi vardı. Park etmek için kiralık aracını sağ taraftaki alana bıraktı. Ardından buradan ayrıldı. İşi bittikten sonra aracına yöneldi. Ancak ilginç bir manzara ile karşılaştı.

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KİRALIK ARABAYA KELEPÇE TAKILDI

Aracın son ön lastiği kelepçelenmişti. Habere göre Şahin, hafta sonu olduğu için muhatap da bulamadı. Öylece kalakaldı.

Şentürk Şahin şöyle konuştu:

"Sadece ticari araçların park etmesi gerektiğini, yönetim adına bir karar çıkarttıklarını ve bu şekilde araçları park ettiğinde kilit takacaklarını söylüyorlar.

Yönetimin kapalı olduğunu, istersem pazartesi gelip onlarla görüşebileceğimi söylediler."

AÇMAK İÇİN PARA İSTEMİŞLER

AÇMAK İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Haberde verilen bilgiye göre normalde buraya park etmek ücretsiz ancak iddiaya göre buradaki yetkililer, kelepçeyi açmaları karşılığında Şentürk Şahin'den 200 TL ücret istedi.

SORUN İÇİNDE SORUN

SORUN İÇİNDE SORUN

Tek sorun da bu değildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul kelepçe kiralık araç park
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