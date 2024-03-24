İlginç olay: Arabaya kelepçe vuruldu! Söktürmek isteyince duyduklarına inanamadı

Show Haber'in haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da son zamanların en ilginç olayı yaşandı. İddiaya göre Şentürk Şahin, kuru gıda haline geldi. Burada bir işi vardı. Park etmek için kiralık aracını sağ taraftaki alana bıraktı. Ardından buradan ayrıldı. İşi bittikten sonra aracına yöneldi. Ancak ilginç bir manzara ile karşılaştı.



