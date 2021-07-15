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İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi

15.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar şartlar tuttuğu takdirde burs veya yatılı eğitim alabilir. İOKBS sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmıştı.

İOKBS sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri girer. Belirtilen puanı alan öğrenciler yatılı eğitim veya burs almaya hak kazanır. Ancak burs veya yatılı eğitim verilecek öğrencide aranan temel şart, ailesinin gelirinin belirtilen gelir düzeyinden düşük olmasıdır. Bu yıl İOKBS sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin Bakan Selçuk duyuru yapmıştı.

İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, 25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı olduğunu ve bunu ertelediklerini ifade etmişti.
Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, sınavın ne zamana ertelendiğine ilişkin net bir ifade kullanmamıştı.
Geçen sene Eylül ayına ertelendiğini ifade eden Bakan Selçuk salgının durumuna bakılması gerektiğini bildirdi.
Sınavın ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ancak geçen yıl eylül ayında gerçekleşen sınavın bu yılda da eylül ayında yapılması öngörülüyor.

İOKBS NEDİR?

İOKBS NEDİR?
İOKBS Türkiye'de her sene düzenlenir. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavı kazanan adaylar burs veya yatılı eğitim alır.
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sınav
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