İOKBS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk İOKBS sınavı sonuçları sorgulama

Her yıl MEB tarafından düzenlenen İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile, maddi durumu elverişli olmayan öğrencilerin daha iyi koşullar altında eğitim alması amaçlanıyor. 5 Eylül'de gerçekleştirilen söz konusu sınava binlerce öğrenci katılım gösterdi. İOKBS sonuçlarına internet üzerinden erişim sağlanacak.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.