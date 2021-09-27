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İOKBS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk İOKBS sınavı sonuçları sorgulama

27.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS'ye 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılım gösteriyor. Söz konusu sınav 5 Eylül 2021'de gerçekleştirilmişti. Sınava giren öğrencilerin gözleri, sınav sonucunun açıklanacağına tarihe ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Söz konusu sınav her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor.

Her yıl MEB tarafından düzenlenen İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile, maddi durumu elverişli olmayan öğrencilerin daha iyi koşullar altında eğitim alması amaçlanıyor. 5 Eylül'de gerçekleştirilen söz konusu sınava binlerce öğrenci katılım gösterdi. İOKBS sonuçlarına internet üzerinden erişim sağlanacak.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçlarının 28 Eylül 2021 Salı gününde açıklanacağı belirtildi. Bursluluk sınavının sonuçlarına "http://www.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanacak.
Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin talep etmesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni online ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verebilir.

İOKBS NEDİR?

İOKBS NEDİR?
İOKBS her sene MEB tarafından düzenlenir. Maddi durumu yetersiz öğrenciler, talep edilen şartlar tuttuğu takdirde burs veya yatılı eğitim alma şansı elde eder.
Söz konusu sunaca her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri giriyor. Açıklanan kontenjan kadar burs imkanı veriliyor.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
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sınav
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