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İskenderiye ve Midilli nerede? Barbaroslar İskenderiye ve Midilli hangi ilde?

08.10.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrolünde ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizi ile Midilli Adası'nın nerede olduğu merak konusu oldu. Midilli, Kaptan-ı Derya Hayreddin Paşa'nın doğum yeridir. Midilli, dağlık bir Yunan adasıdır. İşte merak edilenler...

Barbaroslar dizisi, Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikeleri aşarak yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. TRT 1 ekranlarında yer alan ve büyük yankı uyandıran söz konusu dizi ile Midilli'nin nerede olduğu merak konusu oldu. Midilli, ünlü Yunan şairleri Alcaeus ve Sappho'nun memleketidir. İşte detaylar...

MİDİLLİ NEREDE?

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adası olan Midilli, Yunanistan'ın ana karasından çok Türkiye'nin Ayvalık ile Burhaniye ilçelerine yakındır. Başkenti Mytilene olan Midilli, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır.
Midilli adasına Yunanistan'dan ya da Türkiye'den uçak ile ulaşım sağlanabiliyor. Midilli’ye gitmek için şengen vizesi ya da kapıda vize uygulamasından faydalanmak gerekiyor. Kapı vizesine başvurmak için en geç gidiş tarihinizden 3 gün önce geçişi yapacağınız feribot firmasına evraklarınızı iletmiş olmanız gerekir. Pasaportta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti damgası varsa Midilli’ye giremezsiniz.

İSKENDERİYE NEREDE?

İSKENDERİYE NEREDE?
İskenderiye Mısır'da yer alıyor. Akdeniz'in ve Afrika'nın en önemli liman şehirlerinden biri olan İskenderiye konum olarak Mısır'da, Nil Deltası'nın batı kenarında yer alıyor.
Mısır'da bir kent olan İskenderiye ayrıca Afrika, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan yolların birleştiği noktada bulunan önemli bir ulaşım ve ticaret merkezidir.
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Anahtar Kelimeler:
Adalar

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