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İskenderun’da Cumhuriyet konseri

27.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Kıraç İskenderun’da Cumhuriyet konserinde Plevne ve İzmir marşları ile unutulmaz bir konsere imza attı.Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.

Ünlü sanatçı Kıraç İskenderun’da Cumhuriyet konserinde Plevne ve İzmir marşları ile unutulmaz bir konsere imza attı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde İskenderun’da konser veren ünlü sanatçı Kıraç, Plevne ve İzmir marşı ile halkı coşturdu. Türk bayraklı pelerini ile sahne alan Kıraç “Kim ne derse desin İzmir marşı da bizim, Plevne marşı da bizim. Fatih Sultan Mehmet de bizim, tabii ki Mustafa Kemal Atatürk de bizim” şeklindeki konuşması büyük alkış aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile konserde şarkılara eşlik eden İskenderunlular cumhuriyetin coşkusunu yaşadılar.

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri

İskenderun’da Cumhuriyet konseri
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Anahtar Kelimeler:
İskenderun

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