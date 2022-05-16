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İŞKUR İŞ İLANLARI 2022! İŞKUR hangi personelleri arıyor? İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları neler?

16.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR iş ilanları güncel liste ve personel alımı ile memur alımı ilanlarına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlanlar arasında Kamu Personeli Seçme Sınavına girme şartı olanlar da var, sınav koşulu olmadan aranan niteliklerin açıkça belirtildiği ilanlar da var. Peki İŞKUR hangi personelleri arıyor? İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

İŞKUR iş ilanları güncel liste ve personel alımı ile memur alımı ilanlarına ilişkin detaylar halihazırda çalışmayan binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, İŞKUR hangi personelleri arıyor? İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları neler? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İŞKUR İŞ İLANLARI 2022!

İŞKUR personel alımı ilanları kurumun internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere çok sayıda ilana başvurabiliyor. Öte yandan İlanlardaki maaş aralıkları 5 bin TL'den başlayarak değişiklik gösterebiliyor.
Ayrıca İŞKUR'da yer alan ilanlar ile çeşitli kurumlara ve farklı meslek alanlarına yapılacak personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI LİSTESİ 2022

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI LİSTESİ 2022
İŞKUR güncel iş ilanları listesi için tıklayın: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için: Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin, Çalışma yeri bilginizi girin. Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin. İşyeri seçin. Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın. İşyeri unvanını girin. Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın. Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
memur alımı İŞKUR personel alımı
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