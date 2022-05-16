İŞKUR İŞ İLANLARI 2022! İŞKUR hangi personelleri arıyor? İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları neler?

İŞKUR iş ilanları güncel liste ve personel alımı ile memur alımı ilanlarına ilişkin detaylar halihazırda çalışmayan binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, İŞKUR hangi personelleri arıyor? İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları neler? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İŞKUR İŞ İLANLARI 2022!

İŞKUR personel alımı ilanları kurumun internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere çok sayıda ilana başvurabiliyor. Öte yandan İlanlardaki maaş aralıkları 5 bin TL'den başlayarak değişiklik gösterebiliyor.

Ayrıca İŞKUR'da yer alan ilanlar ile çeşitli kurumlara ve farklı meslek alanlarına yapılacak personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI LİSTESİ 2022 İŞKUR güncel iş ilanları listesi için tıklayın: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx