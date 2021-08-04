İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman başlayacak? Okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman (2021)

2021 İŞKUR TYP alımları için vatandaşların araştırmaları sürüyor. İŞKUR üzerinden açılan ilanda, MEB bünyesinde çalışmak üzere temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacak. İlana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR TYP başvuru tarihi ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, 2021 İŞKUR TYP okul güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR TYP başvuru şartları ne?

Birçok adayın faydalandığı bir hizmet olan TYP Personel Alımı kapsamında yine birçok ilde adaylar ilgili sektörde istihdam ediliyor. Buna göre programa başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken şartlar arasında;

Türk vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, emekli olmamak, emekli, yetim ya da malul maaşı almıyor olmak, açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç örgün eğitimde öğrenci olmamak şartlarını taşıyor olmak gerekiyor.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekiyor. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların aranmadığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir.