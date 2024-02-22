İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda yaralı var

Valensiya'nın Campanar Mahallesi'ndeki apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında çıkan ve halen devam eden yangından ötürü ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

