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  4. İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda yaralı var

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda yaralı var

22.02.2024 23:53 | Son Güncelleme:
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İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda çıkan yangında tüm bloklar yandı. Alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığı görüldü.

Valensiya'nın Campanar Mahallesi'ndeki apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında çıkan ve halen devam eden yangından ötürü ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Yangının büyüklüğü sebebiyle Valensiya Belediyesi, yakın kentlerdeki itfaiyelerden ve Askeri Acil Yardım Birliğinden yardım talep etti.

Hemen bir sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.

Farklı bloklardan oluşan 14 katlı binanın bulunduğu bölgede, destek ve koordinasyon birimi oluşturuldu.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın itfaiyenin işini zorlaştırdığını ifade etti.

BİR BALKONDAN DİĞERİNE ATLADI!

BİR BALKONDAN DİĞERİNE ATLADI!

Görgü tanıkları da itfaiyenin yanan apartmanda balkonlardan bazı kişileri kurtardığını, alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya bina alev
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