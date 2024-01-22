İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Vapurdan düştü, onu gören midyeci denize atladı

Karaköy’deki olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

