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  4. İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Vapurdan düştü, onu gören midyeci denize atladı

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Vapurdan düştü, onu gören midyeci denize atladı

22.01.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul Karaköy’de seyir halindeki vapurdan düşen bir kişi endişe yarattı. Dengesini kaybederek suya düşen kişiyi gören midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Denizde çırpınan vatandaşa yardım etmek için çevredekiler de can simidi uzattı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaköy’deki olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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O ANLAR KAMERADA

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı vapur
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