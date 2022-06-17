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  4. İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı

17.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı renk değiştirdi. Çok sayıda kişinin İstanbul'daki en sevdiği yer olan Boğaz turkuaz renge büründü. Eşsiz manzara havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı görenleri ise kendine hayran bıraktı. Dönem dönem İstanbul Boğazı'nda bu tür görüntüler yaşanırken, denizin alışılmış mavi renginden çok turkuaza bürünmesi neden kaynaklandığı sorusunu da beraberinde getiriyor.

İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Vatandaşlar Boğaz'a gelerek ortaya çıkan manzaraya adeta mest oldu.

İSTANBUL BOĞAZI RENK DEĞİŞTİRDİ

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü birlikte gökyüzünden görüntülendi.
Boğazın kilometrelerce uzunluğu gökyüzünün rengi ile birlikte bir tabloyu anımsatıyor.

NEDENİ NE?

NEDENİ NE?
Denizin alışılmış mavi renginden çok turkuaza bürünmesi çeşitli soruları da beraberinde getiriyor.
Uzmanlar İstanbul Boğazı’ndaki turkuaz rengin planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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