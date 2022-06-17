İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı

İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Vatandaşlar Boğaz'a gelerek ortaya çıkan manzaraya adeta mest oldu.
İSTANBUL BOĞAZI RENK DEĞİŞTİRDİ
İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte boğazın havadan görüntülenen eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü birlikte gökyüzünden görüntülendi.
Boğazın kilometrelerce uzunluğu gökyüzünün rengi ile birlikte bir tabloyu anımsatıyor.
NEDENİ NE?
Denizin alışılmış mavi renginden çok turkuaza bürünmesi çeşitli soruları da beraberinde getiriyor.
Uzmanlar İstanbul Boğazı’ndaki turkuaz rengin planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.
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