HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da bu sabah! Bahçeye çıkan şaşkına döndü

İstanbul'da bu sabah! Bahçeye çıkan şaşkına döndü

26.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de otomobillerin üzerine devrilen kestane ağacı, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dört otomobilin hasar gördüğü olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Erdem Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için uyanan site sakinleri, bahçeye çıkınca kestane ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gördü. Site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 4 otomobile hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek, kaldırıldı. Devrilen ağacın çürüyen gövdesi dikkat çekti.

"AĞAÇ ÇÜRÜMÜŞ"

Site sakini Ferhat Öz, "Ben geleli otuz yıl oldu, bir hayli yaşlı bir ağaç. Çürümüş ağaç. Kimse yoktu, araçlar park halindeydi. Yaralanan yok ama otomobillerde hasar var" dedi.

"ERKEN SAATLERDE OLMASI BÜYÜK ŞANS"

"ERKEN SAATLERDE OLMASI BÜYÜK ŞANS"
Bir başka site sakini Aykan Uyanıktürk, "Arkada yapılan iskele çöktü sandım. Bahçeye çıktığımda baktım ağaç devrilmiş. Sabahın erken saatinde olması büyük şans. Çocuklar oynuyor burada gündüz saatlerinde, o açıdan büyük şans. Ölüm olmaması sevindirici, onun haricinde yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. DHA
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla şaşırttı!

Bayern'den tarihi fark!

Bayern'den tarihi fark!

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.