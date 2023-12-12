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  4. İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte AYEDAŞ - BEDAŞ 12 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte AYEDAŞ - BEDAŞ 12 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

12.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 12 Aralık 2023 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Yayımlanan bilgilere göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir gibi birçok ilçede kesinti yaşanacak. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan kesintilerin bazı ilçelerde uzun sürmesi bekleniyor. Peki, Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte 12 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. stanbul'da birçok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle kesinti gerçekleşecek. Birçok kişi İstanbul elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir gibi birçok ilçede belli noktalarda kesinti yaşanacak. İşte 12 Aralık 2023 Salı gününe ilişkin İstanbul elektrik kesintisi listesi...

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20 İLÇEDE ODALAR IŞIKSIZ KALACAK

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 12 Aralık 2023 Salı günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! (12 ARALIK 2023 SALI)

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