İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı, saatlerce gelmeyecek! İşte 4 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 4 Ekim 2023 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Küçükçekmece gibi birçok ilde kesinti yaşanacağı belirtildi. Birçok kişi İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul elektrik kesintisi listesi...