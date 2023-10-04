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  4. İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı, saatlerce gelmeyecek! İşte 4 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı, saatlerce gelmeyecek! İşte 4 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

04.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 4 Ekim 2023 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba günü paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 4 Ekim 2023 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Küçükçekmece gibi birçok ilde kesinti yaşanacağı belirtildi. Birçok kişi İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba gününe ilişkin İstanbul elektrik kesintisi listesi...

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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ (4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA)

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