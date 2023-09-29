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İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek! İşte 29 Eylül 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

29.09.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 29 Eylül 2023 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte 29 Eylül 2023 Cuma günü paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 29 Eylül 2023 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul'da birçok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle kesinti gerçekleşecek. Birçok kişi İstanbul elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beşikta, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt gibi birçok ilçede belli noktalarda kesinti yaşanacak. İşte 29 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin İstanbul elektrik kesintisi listesi...

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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 29 Eylül 2023 Cuma günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! 29 EYLÜL 2023

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