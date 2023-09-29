İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek! İşte 29 Eylül 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 29 Eylül 2023 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul'da birçok ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları sebebiyle kesinti gerçekleşecek. Birçok kişi İstanbul elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beşikta, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt gibi birçok ilçede belli noktalarda kesinti yaşanacak. İşte 29 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 29 Eylül 2023 Cuma günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...