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  4. İstanbul'da kafe önünde ortalık kana bulandı: Hesabı ödeyip kalkan arkadaş grubu dehşeti yaşadı

İstanbul'da kafe önünde ortalık kana bulandı: Hesabı ödeyip kalkan arkadaş grubu dehşeti yaşadı

11.03.2024 15:32
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün gece sularında kafede oturan bir arkadaş grubu hesabı ödedikten sonra araca binip gideceklerdi ama dehşeti yaşadılar. Silahlı saldırıya uğrayan gruptan Şuayip Alkan yaşamını yitirdi. Polisler siyah motosikletin üzerinde ortalığı kana bulayan saldırganların peşine düştü.

Beylikdüzü'ndeki saldırıda aynı arkadaş gruptan 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta dün 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Şuayip Alkan, arkadaşları İdil B. (24) ve Övgü B. B. ile Ezgi A.’yı (29) Gazi Caddesi'nden otomobiliyle alarak Beylikdüzü'nde bir kafeye gitti. Bir süre kafede oturan grup hesabı ödedikten sonra kafe önünde park halinde duran araçlarına yöneldi.

Bu sırada kafenin önüne motosikletle gelen iki şüpheli, gruba silahla ateş açtı. Saldırıda Alkan ve İdil B. yaralandı. Saldırı sonrasında motosikletliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şuayip Alkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen İdil B.’nin ise kasığından yaralandığı ve çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Ezgi A.’nın Beylikdüzü’nde güzellik salonu işlettiği, Övgü B.B.’nin ise bir kozmetik mağazasında satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı kafe
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