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  4. İstanbul'da kahreden kaza: 5 kişilik aileyi taşıyan otomobil yandı, içindeki karı-koca hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden kaza: 5 kişilik aileyi taşıyan otomobil yandı, içindeki karı-koca hayatını kaybetti

06.02.2024 13:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinde Çatalca'da meydana gelen kaza görenleri kahretti. 5 kişilik bir ailenin içinde bulunduğu araç önce şarampole devrildi ardından alev aldı. Karı koca yanan araçta can verdi. Diğer 3 kişi yaralı olarak kurtarılırken bir kişinin de hayati tehlikesi devam ediyor.

Çatalca'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kaza sonrası yanan otomobilin içinde bulunan aileden, karı koca olan 2 kişi öldü 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TAKLA ATIP ALEV ALDI

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnceğiz Mahallesi, Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Kubilay Uyanık kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Ardından takla atan araç alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ OLANLAR VAR

HAYATİ TEHLİKESİ OLANLAR VAR

Aracın içinde bulunan Seda Uyanık, Çağla Uyanık ve Kubilay Uyanık vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Turan Uyanık ve eşi Nedret Uyanık'ın ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden karı koca jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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