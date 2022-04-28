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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Evlilik teklifi reddedilince dehşet saçtı

İstanbul'da korku dolu anlar! Evlilik teklifi reddedilince dehşet saçtı

28.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da evlilik teklifi geri çevrilen Hayri Karaman canice bir yola başvurarak teklifini reddeden Günay Erbay'ı kaçırdı. Rehin alınan Erbay, başında Karaman'ın dayadığı silahla beklerken polis ekipleri Karaman silahın tetiğini çektikten sonra etkisiz hale getirdi.

İstanbul'un Küçükçekmece semtinde Hayri Karaman (48), Günay Erbay'a (48) evlilik teklifinin geri çevrilmesini kaldıramadı ve Erbay'ı rehin alıp başına silah dayadı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan Karaman, Erbay'ın başına dayadığı silahın tetiğini çekti. Erbay mucize şekilde ölümden dönerken Karaman etkisiz hale getirildi.

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Evlilik teklifi reddedildi diye dehşet saçtı, rehin alıp silahı kafasına ateşledi

Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi.
Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay Erbay, eski erkek arkadaşı Hayri Karaman tarafından silahla rehin alındı. Başına silah dayanan kadını görenler polisi aradı. Polis ekipleri Hayri Karaman'ı silahını atması için uyardı.

TETİĞİ ÇEKTİ, ATEŞ ALMADI

TETİĞİ ÇEKTİ, ATEŞ ALMADI
Uyarıları dikkate almayan Karaman, kadının başına dayadığı silahın tetiğini çekti. Silahın ateş almaması üzerine polis ekibi Karaman'ı etkisiz hale getirdi.
Polis tarafından kurtarılan Günay Erbay, Hayri Karaman ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediği anlattı.
Erbay, kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayetçi olduktan sonra uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.
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