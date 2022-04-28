İstanbul'da korku dolu anlar! Evlilik teklifi reddedilince dehşet saçtı

İstanbul'un Küçükçekmece semtinde Hayri Karaman (48), Günay Erbay'a (48) evlilik teklifinin geri çevrilmesini kaldıramadı ve Erbay'ı rehin alıp başına silah dayadı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan Karaman, Erbay'ın başına dayadığı silahın tetiğini çekti. Erbay mucize şekilde ölümden dönerken Karaman etkisiz hale getirildi.

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay Erbay, eski erkek arkadaşı Hayri Karaman tarafından silahla rehin alındı. Başına silah dayanan kadını görenler polisi aradı. Polis ekipleri Hayri Karaman'ı silahını atması için uyardı.

Polis tarafından kurtarılan Günay Erbay, Hayri Karaman ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediği anlattı.