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  4. İstanbul'da korkunç kaza! Hamile kadın ve bebeği beton mikserinin altında ezilerek can verdi

İstanbul'da korkunç kaza! Hamile kadın ve bebeği beton mikserinin altında ezilerek can verdi

12.02.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da saat 11.00'de Ataşehir'de yaşanan kaza görenleri dehşeti düşürdü. Kırmızı ışıklarda mendil satan hamile bir kadın beton mikserinin altında kalarek sürüklendi. Feci kazada talihsiz kadın ve bebeği can verdi. Olay yerine gelen kadının akrabaları ise sinir krizi geçirdi.

Ataşehir’de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken sürücü gözaltına alındı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kaza saat 11.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salim Baycan’ın kullandığı beton mikseri, caddedeki trafik ışıklarında mendil satan Asya Sarmaşık’ı ezdi.

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ ÖLDÜ

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ ÖLDÜ

Kadına çarptığını fark eden sürücü, bir süre sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, beton mikserinin ezdiği hamile kadın ve bebeğinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen kadının ailesi sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri caddede önlem alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemenin ardından kadının ve bebeğinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Salim Baycan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ataşehir hamile kaza
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