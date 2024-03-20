İstanbul'da sucu vahşeti! Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş... Süngerle kaplı odada her yer kan içindeydi

O arka oda dehşet odasıydı. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Metin Ş., çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.