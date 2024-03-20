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  4. İstanbul'da sucu vahşeti! Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş... Süngerle kaplı odada her yer kan içindeydi

İstanbul'da sucu vahşeti! Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş... Süngerle kaplı odada her yer kan içindeydi

20.03.2024 09:01
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Bağcılar'daki mahalle sucusunun yıllarca çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Çığlıkların duyulmaması için süngerli oda hazırlayan sucu, alıkoyduğu çocuklara dehşeti yaşattı. Yapılan baskında çok sayıda çocuğun görüntüsü ele geçirilirken, bir çocuğa ise felç geçirene kadar istismar ettiği belirlendi. Başka mağdurların da olabileceğini belirten savcılık, bazı şifreli dijitallerin ise çözülmeye çalışıldığını açıkladı. Her tarafı kanla kaplı oda detayı ise dehşete düşürdü.

Bağcılar'daki bir sucunun yıllardır mahalledeki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin midesini bulandıran iğrenç olay 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi M.Y.'nin ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına aldığı M.Y.'yi iş yerine götürüp, süngerli odada cinsel istismarda bulunan sucu, saatler sonra polisin operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Halk Tv'de yer alan habere göre; söz konusu sucunun mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunup kayıt altına aldığı belirlendi. İşte Türkiye'yi ayağa kaldıracak rezaletin detayları...

60 yaşındaki Metin Ş., uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapıyordu. 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Metin Ş., delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti.

'EVİNE BIRAKAYIM' DİYEREK KAÇIRDI

'EVİNE BIRAKAYIM' DİYEREK KAÇIRDI

Tarih 24 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde, Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi.

Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Metin Ş.'nin aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

SÜNGERLİ ODADA TUVALETİNİ YAPMASI İÇİN KAP VERDİ

SÜNGERLİ ODADA TUVALETİNİ YAPMASI İÇİN KAP VERDİ

Metin Ş., çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi.

O arka oda dehşet odasıydı. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Metin Ş., çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İstanbul çocuk
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