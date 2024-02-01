İstanbul’daki güzellik merkezinde büyük skandal! Deste deste paralar ile birlikte bulundu…

İstanbul'da polisin baskın yaptığı adreste piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Skandalın adresi Eyüp Sultan, Fulya sokaktı. Ekipler önce sözde güzellik merkezindeki koltukta deste deste para buldu. Ardından da masanın altında 4 kalıp halinde gizlenmiş olan zehir zulasını ortaya çıkarıldı. Mahalle sakinleri de büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü güzellik merkezi adeta ‘zehir merkezi’ gibiydi. Paket paket kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.



