İstanbul'dan göçün sebebi deprem mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 'Buralar güvenli' diyerek 24 ili sıradı: İstanbul için sözleri korkuttu

TÜİK geçtiğimiz günlerde İstanbul'un nüfusunun 2023 yılında 242 bin 27 kişilik azalarak 15 milyon 655 bin 924'e gerilediğini duyurmuştu. Kentin nüfusu, 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu. Bu azalış akıllara 'depremden kaçış göçü mü?' sorusunu getirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından deprem uzmanlarının görüşleri yakından takip edilirken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da İstanbul'daki nüfus azalışıyla ilgili Mynet'in sorularını yanıtladı.
İstanbul'da deprem beklemediğini yineleyen Ercan, varlıklıların göç ettiğini dar gelirlerinin ise öyle bir şansı olmadığını vurguladı. Göç edilen yerlerde öncelik olarak İzmir, Kuşadası ve Marmaris'in tercih edildiğini belirten Övgün, bu tercihlerin depremden kaçmak için doğru olmadığını söyledi.
Övgün ayrıca buralar güvenli diyerek 24 ili sıraladı. Marmara'da bir gerginlik olmadığını belirten Ercan, "99 depreminden sonra önce 3 gün sonra 3 ay sonra 3 yıl dediler yeni deprem için. Ben buna katılmadığımı 99 yılından beri söylüyorum." dedi. Ercan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;
İstanbul'dan ne kadar göç olup olmadığını bilmiyorum. Ekonomik durumu iyi olanlar güneye göçüyorlar. Ama Türkiye'de depremden kaçılacak herhangi bir yer yok. İnsanların göç ederken nereyi tercih ettiklerini bilmiyorum. Genelde Marmaris Kuşadası ve İzmir'e gidiyorlar. Bu gittikleri yerler deprem bölgesi. Yani başka bir deprem bölgesine gidiyorlar. Deprem açısından güvenli iller Artvin, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop bunun yanı sıra Kastamonu, Zonguldak, Kırklareli, Edirne, Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Nevşehir, Sivas, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ,Mersin ve Isparta...
Türkiyenin depremde başlıca güvenli yerleri burası. Buralara göç ediyorlarsa bilinçli deprem için göç denilebilir. Göçler başlıca 1 numara İzmir, Kuşadası, Bodrum, Marmaris'e yapılıyor. Mersin ve Alanya'da mersin alanya da güvenli yerlerden biridir. Bu göçün tek nedeni depreme bağlanamaz bence. İnsan için nüfusu 150 binden daha az olan yerleşim yerleri yaşanabilir olarak adlandırılabilir. Bu rakamın fazlası yerleşime uygun değildir. Göç edecek insan genellikle temiz hava yeşil doku, deniz, daha ucuzluk, sosyal ilişkilerde sıcaklık arar...
Ben deprem bahane diye düşünüyorum. Deprem konusunda da diğer arkadaşlarım gibi düşünmüyüorum. Arkadaşlarım her an bir deprem olabilecek gibi düşünüyor. Bu halkta büyük bir kaygı yaratıyor. 99 depreminden sonra önce 3 gün sonra 3 ay sonra 3 yıl dediler yeni deprem için. Ben buna katılmadığımı 99 yılından beri söylüyorum. Jeofizik bilimine göre Marmara gergin değil. Bilimsel veri yok bununla ilgili. Fiziksel bir veri yoksa neye göre deprem olacak diyebiliyoruz. İnsaların psikoloji bozuluyor. Bu sözü duydukça kentsel dönüşüm akıllara geliyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm için 300 milyar dolar gerek bu para yok. Yapılanın adı da yapısal dönüşümdür. Parası olan binasını yıkıp kendi yapısını yapıyor. İnsaat maaliyetleri şu anda 1 e 100 oranında arttı. Metrekaresi 1000 liradan 25 30 bin liraya çıktı. Müteahhitler artan maliyetlerden dolayı katkı payı istediler. Varlıklı aileler bu paraları verebiliyor.