İstanbul depreminin 'öncüsü' dedi, son bir aydaki sismik hareketliliğe dikkat çekti! Çanakkale'deki deprem sonrası açık açık uyardı: Bugün kırılmadıysa yarın kırılacak!

İstanbul depremi yaklaşıyor mu? 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye bu sorunun yanıtını ararken, dün Çanakkale'den gelen bir haber endişe yarattı. Saat 21.38'de merkez üssü Yenice olan bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından 'İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul depreminin öncüsü mü?' sorularına yanıt ararken, gelen açıklama ise korkuttu. Bölgede son bir ayda ciddi anlamda sismik bir hareketlenme olduğuna dikkat çeken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü" diye konuştu.