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İstanbul depreminin 'öncüsü' dedi, son bir aydaki sismik hareketliliğe dikkat çekti! Çanakkale'deki deprem sonrası açık açık uyardı: Bugün kırılmadıysa yarın kırılacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.03.2024 07:14
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İstanbul depremi için korkutan açıklamalar geldi. Dün akşam saatlerinde Çanakkale Yenice'de meydana gelen Marmara ve Ege'deki pek çok ilde hissedilen deprem, beklenen İstanbul depremi için endişeleri artırdı. Canlı yayına bağlanan deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü" diye konuştu. Ersoy, bölgede son bir ayda yaşanan sismik hareketliliğe dikkat çekti.

İstanbul depremi yaklaşıyor mu? 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye bu sorunun yanıtını ararken, dün Çanakkale'den gelen bir haber endişe yarattı. Saat 21.38'de merkez üssü Yenice olan bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından 'İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul depreminin öncüsü mü?' sorularına yanıt ararken, gelen açıklama ise korkuttu. Bölgede son bir ayda ciddi anlamda sismik bir hareketlenme olduğuna dikkat çeken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü" diye konuştu.

Çanakkale'deki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi Çanakkale'deki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi

ChefGPT

"ENERJİ BİRİKTİ! BİR TAKIM SESLER ÇIKIYOR"

"ENERJİ BİRİKTİ! BİR TAKIM SESLER ÇIKIYOR"

Sözcü TV yayınına başlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı;

"Depremin meydana geldiği yerin 1953'te kırılan Gönen fayı olduğunu anlıyoruz. Bu çevrede bir şeyler olabilir mi? Bunu çok net söyleyemeyiz ama esas daha kuzeydeki Marmara Denizi'nden 1509 yılından beri kırılmayıp İstanbul'u hırpalayacğı gözüken fayda, hem de güneydeki fayda enerji biriktiğini ve sağından solundan bir takım sesler çıktığını görüyoruz.

"İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ"

"İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ"

Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü.

"YIKILACAK FAYIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

"YIKILACAK FAYIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Küçük segmentler kırılıyor ve kırılacak büyük segmente yol açıyorlar. Bir hazırlık aşaması gibi düşünmeli. Yıkılacak büyük fayın önünü açıyor olabilir.

"500 YILDIR SUSKUN! İKİSİ DE KIRILABİLİR"

"500 YILDIR SUSKUN! İKİSİ DE KIRILABİLİR"

Bu yüzden bu kırılmaları, daha büyük depremler için bir işaret olarak kabul etmemeiz lazım. Marmara Denizi'nin içinde iki büyük fayımız var. İkisi de kırılabilir. İkisi de 500 yıldır suskun. Bu yüzden hazırlıklı olmamız lazım.

"BUGÜN KIRILMADIYSA YARIN KIRILACAK"

"BUGÜN KIRILMADIYSA YARIN KIRILACAK"

Bu iki fay kırılacak. Bugün kırılmadıysa yarın kırılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale İstanbul
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