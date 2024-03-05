İstanbul depreminin 'öncüsü' dedi, son bir aydaki sismik hareketliliğe dikkat çekti! Çanakkale'deki deprem sonrası açık açık uyardı: Bugün kırılmadıysa yarın kırılacak!

İstanbul depremi yaklaşıyor mu? 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye bu sorunun yanıtını ararken, dün Çanakkale'den gelen bir haber endişe yarattı. Saat 21.38'de merkez üssü Yenice olan bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından 'İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul depreminin öncüsü mü?' sorularına yanıt ararken, gelen açıklama ise korkuttu. Bölgede son bir ayda ciddi anlamda sismik bir hareketlenme olduğuna dikkat çeken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü" diye konuştu.
Sözcü TV yayınına başlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı;
"Depremin meydana geldiği yerin 1953'te kırılan Gönen fayı olduğunu anlıyoruz. Bu çevrede bir şeyler olabilir mi? Bunu çok net söyleyemeyiz ama esas daha kuzeydeki Marmara Denizi'nden 1509 yılından beri kırılmayıp İstanbul'u hırpalayacğı gözüken fayda, hem de güneydeki fayda enerji biriktiğini ve sağından solundan bir takım sesler çıktığını görüyoruz.
Hazırlıklı olmamız lazım. İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü.
Küçük segmentler kırılıyor ve kırılacak büyük segmente yol açıyorlar. Bir hazırlık aşaması gibi düşünmeli. Yıkılacak büyük fayın önünü açıyor olabilir.
Bu yüzden bu kırılmaları, daha büyük depremler için bir işaret olarak kabul etmemeiz lazım. Marmara Denizi'nin içinde iki büyük fayımız var. İkisi de kırılabilir. İkisi de 500 yıldır suskun. Bu yüzden hazırlıklı olmamız lazım.
Bu iki fay kırılacak. Bugün kırılmadıysa yarın kırılacaktır.