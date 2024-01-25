"İstanbul gelinlik gibidir" dedi canlı yayında adaylığını açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Buğra Kavuncu sonrası Muharrem İnce detayı...

"ADAY OLURSAM KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRIRIM"

Biz seçime girersek birilerinin kaybetmesi için girmeyiz. Hükümetle çalışmak için mücadele ederim kapılarında yatarım. Eğer Memleket Partisi İstanbul'da aday çıkarma kararı alırsa Memleket Partisi'nden aday olabilirim bunu isterim. Ben halkıma hizmet etmek için gelirim. Aday olursam tüm küskünleri barıştırırım.