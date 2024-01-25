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  4. "İstanbul gelinlik gibidir" dedi canlı yayında adaylığını açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Buğra Kavuncu sonrası Muharrem İnce detayı...

"İstanbul gelinlik gibidir" dedi canlı yayında adaylığını açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Buğra Kavuncu sonrası Muharrem İnce detayı...

25.01.2024 11:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da seçim yarışı iyiden iyiye kızıştı! CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçim yarışı öncesinde İYİ Parti de Buğra Kavuncu'nun İstanbul adayı olduğunu duyurdu. Öte yandan Tansu Çiller başbakanlığında devlet bakanlığı yapan Mehmet Sevigen de canlı yayında adaylığı hakkındaki detayları açıkladı.

Eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, siyasete CHP'de başladı. CHP'de ve DSP'de siyaset yapan Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter yardımcılığı görevinde de bulundu. Memleket Partisi'nin aday çıkarması durumunda İstanbul'da aday olmak istediğini dile getiren Sevigen, DSP'ye de göz kırptı.

İşte Mehmet Sevigen'in İstanbul adaylığı hakkında CNN Türk canlı yayında dile getirdiği o sözler...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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"İSTANBUL GELİNLİK GİBİDİR"

"İSTANBUL GELİNLİK GİBİDİR"

"İstanbul'a aday olmam isteniyor, seçime girersem kazanmak için girerim iddialıyım. Biz ihale istemeyiz para pul istemeyiz insanların düğününde cenazesinde yanında olurum.

"EKREM BEY'İN EN BÜYÜK HATASI..."

"EKREM BEY'İN EN BÜYÜK HATASI..."

Ekrem Bey'in en büyük hatası, Cumhurbaşkanıyla kavga etmesi. Cumhurbaşkanıyla kavga edilir mi? İstanbul gelinlik gibidir seni her yere taşır.

"ADAY OLURSAM KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRIRIM"

"ADAY OLURSAM KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRIRIM"

Biz seçime girersek birilerinin kaybetmesi için girmeyiz. Hükümetle çalışmak için mücadele ederim kapılarında yatarım. Eğer Memleket Partisi İstanbul'da aday çıkarma kararı alırsa Memleket Partisi'nden aday olabilirim bunu isterim. Ben halkıma hizmet etmek için gelirim. Aday olursam tüm küskünleri barıştırırım.

"MUHARREM İNCE İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM"

"MUHARREM İNCE İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM"

Aday olmam çok isteniyor, şartların da oluşması lazım. Muharrem İnce ile çok iyi anlaşıyoruz, benim arzum demokratların birleşmesi. Sosyal demokratların bölünmemesi. Neden gidiyorsun Davutoğlu'na Ali Babacan'a? Sabahtan akşama kadar size küfrediyorlar.

Memleket Partisi aday çıkarırsa seçime ayrı girerse Memleket Partisi'nden aday olabilirim. Hiç tereddüt etmiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Mehmet Sevigen
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