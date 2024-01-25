"İstanbul gelinlik gibidir" dedi canlı yayında adaylığını açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Buğra Kavuncu sonrası Muharrem İnce detayı...

Eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, siyasete CHP'de başladı. CHP'de ve DSP'de siyaset yapan Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter yardımcılığı görevinde de bulundu. Memleket Partisi'nin aday çıkarması durumunda İstanbul'da aday olmak istediğini dile getiren Sevigen, DSP'ye de göz kırptı.
İşte Mehmet Sevigen'in İstanbul adaylığı hakkında CNN Türk canlı yayında dile getirdiği o sözler...
"İstanbul'a aday olmam isteniyor, seçime girersem kazanmak için girerim iddialıyım. Biz ihale istemeyiz para pul istemeyiz insanların düğününde cenazesinde yanında olurum.
Ekrem Bey'in en büyük hatası, Cumhurbaşkanıyla kavga etmesi. Cumhurbaşkanıyla kavga edilir mi? İstanbul gelinlik gibidir seni her yere taşır.
Biz seçime girersek birilerinin kaybetmesi için girmeyiz. Hükümetle çalışmak için mücadele ederim kapılarında yatarım. Eğer Memleket Partisi İstanbul'da aday çıkarma kararı alırsa Memleket Partisi'nden aday olabilirim bunu isterim. Ben halkıma hizmet etmek için gelirim. Aday olursam tüm küskünleri barıştırırım.
Aday olmam çok isteniyor, şartların da oluşması lazım. Muharrem İnce ile çok iyi anlaşıyoruz, benim arzum demokratların birleşmesi. Sosyal demokratların bölünmemesi. Neden gidiyorsun Davutoğlu'na Ali Babacan'a? Sabahtan akşama kadar size küfrediyorlar.
Memleket Partisi aday çıkarırsa seçime ayrı girerse Memleket Partisi'nden aday olabilirim. Hiç tereddüt etmiyorum.