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  4. İstanbul hava durumu! Sağanak yağış ve fırtına alarmı... Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum! Sanki canlar kırılacak!

İstanbul hava durumu! Sağanak yağış ve fırtına alarmı... Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum! Sanki canlar kırılacak!

07.01.2024 13:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından kara bulutlar megakenti sardı. Yer yer sağanak yağış ve fırtınanın etkisini gösterdiği İstanbul'da vatandaşların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Yapılan paylaşımlar arasında "Dışarı çıkmaya korkuyorum!" "Sanki canlar kırılacak!" yorumları dikkat çekti.

İstanbul'da yağışlı hava ve fırtına yer yer etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 87 Ocak Pazar (bugün) için sağanak yağış uyarısı gelmişti. Yapılan uyarıların ardından kent genelinde kara bulutlar yüzünü göstermeye başladı. Bazı ilçelerde sağanak yağış etkili olurklen, özellikle trafikteki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Art arda meydana gelen gök gürültüsü ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava Forum hesabından paylaşılan videodaki görüntülerde şiddetli rüzgar ve kara bulutlar net şekilde görüldü. Hava Forum hesabından yapılan yorumda; “İstanbul'da belirgin bir "Shelf Cloud" yani raf bulutu oluştu. Sağanak yağmur hattı megakenti vurup geçecek…” denildi.

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Onedio'da yer alan habere göre; İstanbul'daki hava durumuyla ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise gündem oldu. O yorumlardan bazıları şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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