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  4. İstanbul için uykuları kaçıracak deprem uyarısı! Naci Görür, 250 yıllık tekrar periyoduna dikkat çekti, çok net konuştu: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"

İstanbul için uykuları kaçıracak deprem uyarısı! Naci Görür, 250 yıllık tekrar periyoduna dikkat çekti, çok net konuştu: "Kesinlikle 7'den büyük olacak"

21.02.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den uykuları kaçıracak açıklama geldi. 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Görür, "İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" dedi ve Marmara Denizi'ndeki fayın kırılmadan kalamayacağının altını çizdi. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Görür, "Aday olan isimler sağ olsunlar benimle konuştular. Hepsinin emrine amade olduk, bildiğimiz kadarını anlattık" dedi.

İstanbul'da beklenen depremle ilgili milyonların uykularını kaçıracak yeni bir açıklama geldi. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan 50 bin can kaybı sonrası tüm gözler İstanbul'a çevrilmişti. "İstanbul'da ne zaman deprem olacak?" sorusu daha sık gündeme gelirken, Prof. Dr. Naci Görür korkutan bir açıklamada bulundu. Depremin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Görür, İstanbul depremi için beklenen büyüklüğü açıkladı. İşte detaylar...
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul depremiyle ilgili endişelendiren açıklama geldi. Yerbilimci Prof.Dr.Naci Görür, Sarıyer’de bir üniversitede İstanbul’da olası depreme yönelik 'İstanbul ve Deprem' programına katıldı. Etkinlikte bir sunum yapan Görür, öğrencilerin ve katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Görür sunumda; İstanbul’da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi; yaklaşan yerel seçimler öncesinde adayların proje ve vaatleri arasında yer alan afetlere hazırlık ve deprem dönüşümü konularına değinerek görüşlerini aktardı.

250 YILLIK TEKERRÜR PERİYODUNA DİKKAT ÇEKTİ

250 YILLIK TEKERRÜR PERİYODUNA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Görür, sunumunda Marmara’nın batı bölgesini işaret ederek 1912 yılında Tekirdağ bölgesinde, 1999’da ise, Gölcük’te deprem olduğunu belirtti. Naci Görür, "İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766’dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır.

"BURASI KIRILMAK ZORUNDA"

"BURASI KIRILMAK ZORUNDA"

Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar.

"KUZEY ANADOLU FAYI DEPREMLERİ DOĞUDAN BATIYA TAŞIYOR"

"KUZEY ANADOLU FAYI DEPREMLERİ DOĞUDAN BATIYA TAŞIYOR"

Bu Kuzey Anadolu’nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir. Nitekim 1939’dan 2023’e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor.

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deprem İstanbul naci görür
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