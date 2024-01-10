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  4. İstanbul için yeni kar yağışı tahmini! Göz kırpmıştı, geri geliyor... Meteoroloji bu kez net tarih verdi: 13 Ocak'a dikkat! 'Buz devri' benzetmeleri tozlu raflardan çıkacak

İstanbul için yeni kar yağışı tahmini! Göz kırpmıştı, geri geliyor... Meteoroloji bu kez net tarih verdi: 13 Ocak'a dikkat! 'Buz devri' benzetmeleri tozlu raflardan çıkacak

10.01.2024 08:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da havalar soğudu kar yağışı yüzünü az da olsa gösterdi. Balkanlardan gelen soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirirken 'Buz Devri' benzetmeleri de tozlu raflardan çıktı. İstanbul'da hava sıcaklığı 8 derece birden düşerken, yılın ilk karı dün megakente düştü. Özellikle Trakya'da okullar peş peşe tatil edilirken; Meteoroloji'den ise İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hava durumu nasıl olacak? İşte o tarih...

İstanbul'da kar yağışı geç geldi, erken gitti. Dün yılın ilk karı megakente düşerken, kar yağışının etkisi ise kısa sürdü. Havaların soğumasıyla birlikte kar yüzünü dün öğle saatlerinde gösterirken, daha sonra yağmura döndü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni kar yağışı tahmini geldi. Vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar geri gelecek mi?" soruların yanıt ararken, Meteoroloji net tarih verdi. İşte İstanbul kar tahmini ve hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı dün yüzünü gösterdi. Meteoroji, AKOM ve uzmanlar tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından yılın ilk karı megakente düştü. Ocak ayına girilmesiyle birlikte Balkanlardan gelen soğuk hava etkisini iyiden iyiye göstermeye başlarken, Marmara ve Trakya'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da Esenler ve Bağcılar'da karla karışık yağmur yağarken; Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de okullar kar yağışı nedeniyle peş peşe tatil edildi. Meteorloji'den yeni kar yağışı uyarısı geldi.

İSTANBUL İÇİN YENİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ! METEORLOJİ TARİH VERDİ

İSTANBUL İÇİN YENİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ! METEORLOJİ TARİH VERDİ

İstanbul'da beklenen kar dün kente giriş yaptı. Aydos Ormanları adeta beyaz bürünürken, Esenler'de de sulu kar yağdı. Kar yağışının etkisi kısa sürse de Meteoroloji yeni kar yağışı için tarih verdi. YTapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 12 Ocak Cuma günü kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak.

13 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak.

HAVALAR SOĞUYOR! 'BUZ DEVRİ' BENZETMESİ...

HAVALAR SOĞUYOR! 'BUZ DEVRİ' BENZETMESİ...

Türkiye, Ocak ayının ikinci yarısıyla birlikte adeta kara kışa teslim olacak. Kışın yüzünü iyidenm iyiye yüzünü göstermesi beklenirken, hava sıcaklıkları ülke genilinde 8-10 derece birden düşecek. Balkanlardan gelen soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirmesi beklenirken 'Buz Devri' benzetmeleri de tozlu raflardan çıkacak.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da soğuk havaya karşı uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul
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