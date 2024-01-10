İstanbul için yeni kar yağışı tahmini! Göz kırpmıştı, geri geliyor... Meteoroloji bu kez net tarih verdi: 13 Ocak'a dikkat! 'Buz devri' benzetmeleri tozlu raflardan çıkacak

İstanbul'da kar yağışı geç geldi, erken gitti. Dün yılın ilk karı megakente düşerken, kar yağışının etkisi ise kısa sürdü. Havaların soğumasıyla birlikte kar yüzünü dün öğle saatlerinde gösterirken, daha sonra yağmura döndü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni kar yağışı tahmini geldi. Vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar geri gelecek mi?" soruların yanıt ararken, Meteoroloji net tarih verdi. İşte İstanbul kar tahmini ve hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
İstanbul'da kar yağışı dün yüzünü gösterdi. Meteoroji, AKOM ve uzmanlar tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından yılın ilk karı megakente düştü. Ocak ayına girilmesiyle birlikte Balkanlardan gelen soğuk hava etkisini iyiden iyiye göstermeye başlarken, Marmara ve Trakya'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da Esenler ve Bağcılar'da karla karışık yağmur yağarken; Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de okullar kar yağışı nedeniyle peş peşe tatil edildi. Meteorloji'den yeni kar yağışı uyarısı geldi.
İstanbul'da beklenen kar dün kente giriş yaptı. Aydos Ormanları adeta beyaz bürünürken, Esenler'de de sulu kar yağdı. Kar yağışının etkisi kısa sürse de Meteoroloji yeni kar yağışı için tarih verdi. YTapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da 12 Ocak Cuma günü kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak.
13 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak.
Türkiye, Ocak ayının ikinci yarısıyla birlikte adeta kara kışa teslim olacak. Kışın yüzünü iyidenm iyiye yüzünü göstermesi beklenirken, hava sıcaklıkları ülke genilinde 8-10 derece birden düşecek. Balkanlardan gelen soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirmesi beklenirken 'Buz Devri' benzetmeleri de tozlu raflardan çıkacak.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da soğuk havaya karşı uyardı.