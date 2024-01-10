İstanbul için yeni kar yağışı tahmini! Göz kırpmıştı, geri geliyor... Meteoroloji bu kez net tarih verdi: 13 Ocak'a dikkat! 'Buz devri' benzetmeleri tozlu raflardan çıkacak

İstanbul'da kar yağışı geç geldi, erken gitti. Dün yılın ilk karı megakente düşerken, kar yağışının etkisi ise kısa sürdü. Havaların soğumasıyla birlikte kar yüzünü dün öğle saatlerinde gösterirken, daha sonra yağmura döndü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yeni kar yağışı tahmini geldi. Vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar geri gelecek mi?" soruların yanıt ararken, Meteoroloji net tarih verdi. İşte İstanbul kar tahmini ve hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

