HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

24.10.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51’e ulaştı.

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51’e ulaştı. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.
D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.