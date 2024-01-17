İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanın en etkili yolu! Epilasyon ve ağda tarihe karışıyor

SOĞAN VE FESLEĞEN

Malzemeler: 2 orta boy soğan, 10-12 fesleğen yaprağı

Yapılışı ve kullanımı: Bir soğanın katmanları arasındaki derinin ince, şeffaf zarlarını bulun. Bir macun yapmak için zarları fesleğen yapraklarıyla ezin. Macunu istenmeyen tüylere uygulayın ve yaklaşık 20-25 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın. 1-2 ay boyunca haftada 3-4 kez yapın.

Sonuçlar: Soğan saç büyümesini kolaylaştırdığı için aslında sizin için son derece faydalıdır. Ancak fesleğen ile birlikte kullanıldığında ters etki yaparak istenmeyen yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olur.