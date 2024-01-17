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    4. İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanın en etkili yolu! Epilasyon ve ağda tarihe karışıyor

    İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmanın en etkili yolu! Epilasyon ve ağda tarihe karışıyor

    17.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için birçok yöntemi denediniz ve hala etkili bir çözüm bulamadınız mı? İstenmeyen tüylerden acısız bir şekilde kurtulmanın birçok etkili yöntemi bulunuyor. Artık epilasyon ve ağda gibi hem acılı hem de masraflı yöntemlere veda edebilirsiniz.

    İstenmeyen tüylerinizden kurtulmaya çalışırken epilasyon, ağda ve tıraş gibi geleneksel yöntemlerle mücadele etmek bazen can sıkıcı olabiliyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili ve acısız yolu merak ediliyor. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tüyleri yok etme yöntemi...

    SOĞAN VE FESLEĞEN

    SOĞAN VE FESLEĞEN

    Malzemeler: 2 orta boy soğan, 10-12 fesleğen yaprağı  

    Yapılışı ve kullanımı:  Bir soğanın katmanları arasındaki derinin ince, şeffaf zarlarını bulun. Bir macun yapmak için zarları fesleğen yapraklarıyla ezin.  Macunu istenmeyen tüylere uygulayın ve yaklaşık 20-25 dakika bekletin.  Ilık suyla yıkayın. 1-2 ay boyunca haftada 3-4 kez yapın.

    Sonuçlar: Soğan saç büyümesini kolaylaştırdığı için aslında sizin için son derece faydalıdır. Ancak fesleğen ile birlikte kullanıldığında ters etki yaparak istenmeyen yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olur.

    LAVANTA YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

    LAVANTA YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

    Malzemeler : 1 çay kaşığı lavanta yağı, 4-6 damla çay ağacı yağı 

    Yapılışı ve kullanımı: Lavanta yağı ile çay ağacı yağını bir kapta karıştırın. Yağ karışımını bir pamuk topuyla yüz kıllarına uygulayın. En az 3 ay boyunca günde 2-3 kez yapın.

    Sonuçlar: Lavanta ve çay ağacı yağı, istenmeyen tüylerin giderilmesine yardımcı olan anti-androjenik özelliklere sahiptir.

    BAL VE ŞEKER

    BAL VE ŞEKER

    Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal ,2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı su

    Yapılışı ve kullanımı: Şekeri bir kaba alıp üzerine bal ve suyu ekleyin.Karışımı, şeker eriyene ve sıvılarla karışana kadar yaklaşık 30 saniye mikrodalgaya koyun.Macunu yüzünüzün istenmeyen tüyleri olan kısımlarına uygulayın.Uygulanan karışımın üzerine bir bez parçası yerleştirin ve birkaç saniye soğumaya bırakın.Şeridi tüyünüzün büyüdüğü yönün tersine doğru çekin.

    Sonuçlar: Bu soyulabilen maske, tüm istenmeyen tüyleri anında alır ve ölü cilt hücrelerini mükemmel şekilde temizler.

    YULAF EZMESİ VE MUZ

    YULAF EZMESİ VE MUZ

    Malzemeler: 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 olgun muz

    Yapılışı ve kullanımı: Bir muz alın ve bir macun yapmak için ezin.Yulaf ezmesini ve ezilmiş muzu bir kapta karıştırın.İstenilen bölgelere bol miktarda macun sürün ve dairesel hareketlerle ovun.Macunu 15-20 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.Haftada 1-2 kez tekrarlayın.

    Sonuçlar: Yulaf ezmesi, onu yüz cildi için iyi bir peeling maddesi yapan grenli bir dokuya sahiptir.

    YUMURTA VE MISIR NİŞASTASI

    YUMURTA VE MISIR NİŞASTASI

    Malzemeler: 1 yumurta, 1/2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı şeker

    Yapılışı ve kullanımı: Bir yumurtayı kırın ve beyazını bir kaba alın.Üzerine şeker ve mısır nişastasını ekleyin ve pürüzsüz bir macun yapmak için malzemeleri iyice karıştırın.Macunu yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 20-25 dakika kurumasını bekleyin.Macun yeterince sertleştiğinde, alın ve yırtın.Haftada 2-3 kez tekrarlayın.

    Sonuçlar: Yumurta akı , yüzünüzdeki tüylere güçlü bir şekilde yapışır ve onları mağazadan satın aldığınız ağda kadar mükemmel bir şekilde yolar.

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    Anahtar Kelimeler:
    istenmeyen tüy
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