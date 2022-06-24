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İtalya'da helikopter kazası! Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören... Gözyaşları sel oldu

24.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'daki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası'nda tören düzenlendi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri, gece saatlerinde THY'nin uçağıyla gece saatlerinde Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Eczacıbaşı Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazeleri, sabah saatlerinde tören için Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasına getirildi. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise memleketi Adana'ya gönderildi. Kenar'ın cenazesi, Adana'da kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ECZACIBAŞI AİLESİNİ YASA BOĞMUŞLARDI, SON GÖREV...

Yalova'da düzenlenen törene, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu üyeleri, hayatını kaybeden çalışanların yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Altuğ Erbil, Arif Cez ve İlker Uçak'ın yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

'ONLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

'ONLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'
Törende konuşan Bülent Eczacıbaşı, "Altuğ'a, Arif'e, İlker'e ve Serhat'a bugün veda ediyor olmak; bizlere sonsuz acı veriyor. Arkadaşlarımızın 4'ü de ideal birer aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Kuruluşlarına yıllarca başarı ve özveriyle hizmet ettiler, değer kattılar. Arkadaşlarının sevgisini ve yöneticilerinin takdirini kazandılar.
Ne yazık ki; feci bir kaza onları aramızdan ayırdı. Bazen kaderin bizi baş başa bıraktığı böylesine büyük acılar karşısında ne yazık ki boynumuzu bükmekten başka çaremiz kalmıyor. Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Tören Kuran-ı Kerim okunmasının ve helallik alınmasının ardından sona erdi.
Altuğ Erbil'in cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a; Arif Cez'in cenazesi Bursa'ya; İlker Uçak'ın cenazesi ise Kocaeli’ye gönderildi.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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