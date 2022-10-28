İyileşmenizi hızlandırır, bağışıklığınızı güçlendirir! Grip olunca bol bol tüketin

Grip çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Geldi mi bünyeyi sarsmadan gitmeyen gripten korunmak için grip aşısı olabilirsiniz. Aynı zamanda kişisel hijyeninize özen göstererek de gripten korunabilirsiniz. Ancak grip olduğunuz zaman hızlı şekilde kendinizi dinlendirmeli ve beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Grip olursanız, iyileşmeyi desteklemek ve virüsün başkalarına yayılmasını önlemek için evde kalıp dinlenmelisiniz.

Gribin etkilerini hafifletmeye ve potansiyel olarak normal benliğinize daha erken dönmeye yardımcı olmak için diyetinize hangi yiyecek ve içecekleri dahil edeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.