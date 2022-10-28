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İyileşmenizi hızlandırır, bağışıklığınızı güçlendirir! Grip olunca bol bol tüketin

28.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip sezonu açıldı. Çoğu kişi ya şimdiden hasta oldu ya da hasta olmak üzere. Grip olmamak için yapacağınız en etkili iki yöntem sık sık el yıkamak ve grip aşısı yaptırmaktır. Bunların yanı sıra beslenmenize dahil edeceğiniz ve potansiyel olarak iyileştirmeyi hızlandıracak yiyecek ve içeceklerle beslenmelisiniz. İşte grip semptomları başlar başlamaz belirtilerini tersine çevirecek yiyecek ve içecekler.

Grip çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Geldi mi bünyeyi sarsmadan gitmeyen gripten korunmak için grip aşısı olabilirsiniz. Aynı zamanda kişisel hijyeninize özen göstererek de gripten korunabilirsiniz. Ancak grip olduğunuz zaman hızlı şekilde kendinizi dinlendirmeli ve beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Grip olursanız, iyileşmeyi desteklemek ve virüsün başkalarına yayılmasını önlemek için evde kalıp dinlenmelisiniz.

Gribin etkilerini hafifletmeye ve potansiyel olarak normal benliğinize daha erken dönmeye yardımcı olmak için diyetinize hangi yiyecek ve içecekleri dahil edeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

GRİP OLUNCA YENMESİ GEREKENLER

YOĞURT

YOĞURT
Araştırmalar, gripbin ishal ve kusma gibi gastrointestinal semptomlarla gelebileceğini belirtiyor. Probiyotikler, bağırsak sistemimizde yaşayan sağlıklı bakterileri eski haline getirmek ve sağlığımızı iyileştirmek için faydalı olabilir. Probiyotik içeren yoğurt, bu bakımdan sizi rahatlatabilir.

YAĞSIZ TAVUK VE HİNDİ ETİ

YAĞSIZ TAVUK VE HİNDİ ETİ
Hasta olmadığımızda bile protein içerikli besinlere tüketerek vücudumuzu güçlü tutmalıyız. Yağsız hindi ve tavuk etleri grip gibi enfeksiyonlarla savaşmak için önemli etkileri bulunuyor.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL
Araştırma sınırlı olsa da, bazı veriler grip olduğunuzda bazı baharatların ve şifalı bitkilerin faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Zencefil özütünün antimikrobiyal özellikler sunduğunu, zerdeçalda doğal olarak oluşan bir bileşik olan kurkuminin ise antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Uzmanlar bu baharatların grip olduğunuz zaman çaylara ve çorbalara ekleyerek rahatlamanızı sağlayacağını düşünüyor.

ÇAYLAR

ÇAYLAR
Balın tadını çıkarmanın en iyi yollarından biri sıcak çaya bir çay kaşığı eklemektir. Ballı sıcak çay boğaz ağrısını yatıştırır ve boğazda oluşan tıkanıklığın geçmesine yardımcı olur. Çay, kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğunu gösteren polifenol adı verilen bir grup antioksidan içerir. Çalışmalarda papatyanın antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bulunurken, araştırmalar nane çayının sindirim semptomlarını yatıştırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yeşil çay, kateşinler adı verilen bir tür polifenol içerir; bu, araştırmalara göre bağışıklık sistemini kontrol etmeye yardımcı olan düzenleyici T hücrelerinin sayısını artırabilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok çay türü olsa da, siyah çay gibi dehidrasyona katkıda bulunabilecek kafein içeren herhangi bir çaydan uzak durmanız önerilir.

BAL

BAL
Bal, boğaz ağrısını yatıştırmak için evde yaygın olarak kullanılan bir çaredir. Araştırmalar, doğal tatlandırıcının solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede rol oynamasına yardımcı olabileceğinden, özellikle griple karşı karşıyaysanız bunun akıllıca bir hareket olduğunu gösteriyor.
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grip

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