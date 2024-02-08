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  4. İzmir'de 2,5 milyarlık vurgun! Ocakçı Holding operasyonunda yeni detaylar... Sedat Ocakçı için FETÖ bağlantısı dikkat çekti, emekli Tuğgeneral de gözaltında

İzmir'de 2,5 milyarlık vurgun! Ocakçı Holding operasyonunda yeni detaylar... Sedat Ocakçı için FETÖ bağlantısı dikkat çekti, emekli Tuğgeneral de gözaltında

08.02.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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İzmir'de Ocakçı Holding'e yönelik düzenlenen 2,5 milyarlık vurgunla ilgili operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Eşiyle birlikte gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakcı'nın FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkarken, gözaltına alınanlar arasında emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu belirtildi. Öte yandan lüks yaşamları gözler önüne serilen Ocakçı çiftin, operasyon öncesi yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Ocakçı Holding operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı... Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding'de, iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakcı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi olmaya başladı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 2 bin 500 kişiden yaklaşık 2,5 milyar TL para topladıkları öne sürüldü. Şu an 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu ortaya çıktı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla dün sabah harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakcı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ADANA'DA SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

ADANA'DA SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da saklandıkları kiralık evde yakalandı.

SEDAT OCAKCI, TSK'DAN İHRAÇ EDİLMİŞ

SEDAT OCAKCI, TSK'DAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Ocakcı çifti ile 1'i yardım ve yataklık suçundan olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin arandığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak görev yapan Ocakcı'nın, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği de ortaya çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞMIŞ

YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞMIŞ

Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi.

Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Ocakcı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.

KIBRIS'A GEÇECEKLERMİŞ

KIBRIS'A GEÇECEKLERMİŞ

Sedat Ocakcı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir operasyon
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