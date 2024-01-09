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  4. İzmir'de kaptanı rahatsızlanan vapur rotadan çıkarak karaya çarptı, yolcular büyük panik yaşadı!

İzmir'de kaptanı rahatsızlanan vapur rotadan çıkarak karaya çarptı, yolcular büyük panik yaşadı!

09.01.2024 19:06 | Son Güncelleme:
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İzmir'de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İzmir'de büyük bir facia önlendi. Akşam saatlerinde Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir süre sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.


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Taşeron hizmet veren bir kooperatife ait olan ve körfez içi yolcu taşımacılığı yapan "Mustafa Günay" isimli vapur, yaklaşık 85 yolcusuyla Konak İskelesi'ne yanaştığı sırada kontrolden çıktı.

Kıyıdaki kayalara ve sahil bandına vuran vapurun ön bölümü karaya çıktı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE EDİLDİ!

2 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE EDİLDİ!

Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ambulans ekipleri ayakta müdahale etti. Diğer yolcular tahliye edildi. Vapur, başka bir vapur tarafından çekilerek kurtarıldı.

İZMİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İZMİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaptanın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vapurun kontrolden çıkarak sahil bandına çarptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sefer vapur
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