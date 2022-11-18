İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, dükkanları su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın da kentte belirli aralıklarla yağışın etkili olacağı bildirildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan başkentte akşam saatlerinde esecek olan kuvvetli rüzgara karşı Ankara Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıların yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgârın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli ‘30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat’ esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."