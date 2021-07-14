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Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçilik adayı Jeff Flake kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

14.07.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir senatör olan Jeff Flake hayatı en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday olarak gösterdiği Jeff Flake'n hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday olarak Jeff Flake'i gösterdi. Biden'in açıklamasının ardıdan aday olduğunu sosyal medya hesabından duyuran eski senatör Jeff Flake, mutluluk ve onur duyduuğunu açıkladı. Peki Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

Jeff Flake kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne eski senatör Jeff Flake'i aday gösterdi. Bu gelişmenin ardından Flake'nin hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.
Jeff Flake, 1962 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. 58 yaşındaki Amerikalı siyasetçi Flake aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.
Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Flake, daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.
1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörlük görevini üstlendi. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.
Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olmasının ardından 2012'de Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı gerisinde bıraktı. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biri oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Joe Biden
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