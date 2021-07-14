Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçilik adayı Jeff Flake kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday olarak Jeff Flake'i gösterdi. Biden'in açıklamasının ardıdan aday olduğunu sosyal medya hesabından duyuran eski senatör Jeff Flake, mutluluk ve onur duyduuğunu açıkladı. Peki Jeff Flake kimdir? Biden’ın Ankara Büyükelçiliği adayı Jeff Flake kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

Jeff Flake kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne eski senatör Jeff Flake'i aday gösterdi. Bu gelişmenin ardından Flake'nin hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.

Jeff Flake, 1962 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. 58 yaşındaki Amerikalı siyasetçi Flake aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.

Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Flake, daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.

1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörlük görevini üstlendi. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.