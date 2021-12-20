Jivaro kabilesine ait kafatasları İzmir'de ele geçirildi: Kafalarını kesip kemik ve derilerinden ayırıyor, boyunlarına asıyorlar

İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları, operasyonda ele geçirilen Güney Amerika yerlilerinden Jivarolara ait olduğu düşünülen 500 yıllık kesilip küçültülmüş insan başları ile Avrupalı ünlü ressamların bilinmeyen tablolarının aralarında yer aldığı yaklaşık 400 eseri incelemeye aldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Aliağa ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlediği baskında ele geçirdiği eşsiz eserlerin tarihi, kaynağı ve özelliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İzmir Arkeoloji Müzesinin laboratuvarlarında görevli uzmanlar, aralarında Jivarolara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip küçültülmüş insan başlarından Avrupalı ressamların tablolarına kadar yaklaşık 400 eseri inceliyor.

İTİBAR SEMBOLÜ OLARAK BOYUNLARINA ASIYORLAR

Jivaro kabilesi üyelerinin, düşmanlarının kafasını kestikten sonra özel bir işlemden geçirerek küçülttükleri ve itibar sembolü olarak boyunlarına astıkları kafatasları için yapılan ön incelemenin ardından ayrıntılı raporlandırma yapılması hedefleniyor.

Uzmanların ele aldığı diğer eser grubunu da 18. yüzyıldan kalma tablolar oluşturuyor.

Uzmanlar, tablolar arasında ünlü ressamların bugüne kadar bilinmeyen eserlerinin yer aldığını değerlendiriyor.

"ÇALIŞMALAR 1 YIL SÜRECEK" İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, iki operasyonda ele geçirilen eserler için uzman ekibin çalışmalara başladığını belirtti.