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Kabine Toplantısı kararları! 25 Nisan 2022 Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

26.04.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı kararları, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama bulunulacağı iddiaları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün toplantı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki 25 Nisan 2022 Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı kararları merak konusu oldu. Toplantıda, Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum da dahil olmak üzere terör örgütleri ile mücadele operasyonları gibi çok sayıda konu ele alındı. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları ne zaman açıklayacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Toplantıda iç ve dış politikaların yanı sıra çeşitli gündem maddeleri de değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Engeli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Ramazan bayramı günlerine denk gelen 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. '' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çiftçilerimize yeni bir müjdemiz daha var. Son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar hibe desteği verdik. Ayrıca 262 bin çiftçimizin makine ekipman alım projesine hibe desteğinde bulunduk.
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Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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tatil 9 gun az 20 gun olsun

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