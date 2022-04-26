Kabine Toplantısı kararları! 25 Nisan 2022 Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları merak konusu oldu. Toplantıda, Rusya - Ukrayna savaşındaki son durum da dahil olmak üzere terör örgütleri ile mücadele operasyonları gibi çok sayıda konu ele alındı. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları ne zaman açıklayacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Toplantıda iç ve dış politikaların yanı sıra çeşitli gündem maddeleri de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Engeli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Ramazan bayramı günlerine denk gelen 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. '' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: