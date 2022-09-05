KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA? Kabine toplantısı gündeminde neler var? 5 Eylül 2022 Kabine gündemi konuları ve kararları!

Kabine Toplantısı 5 Eylül Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Önemli toplantı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliye'de yapılacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?", "Kabine toplantısı gündeminde neler var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Toplantıda ayrıca, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. Paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.