HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kabızlık kâbusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz: İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz: İşte reçetesi

04.02.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık, milyonlarca kişinin çektiği bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durumdur. Hayat kalitesini düşüren ve huzursuz eden kabızlık başlı başına bir rahatsızlıkken aynı zamanda başka hastalıkların başlangıç sinyali olarak da karşımıza çıkabiliyor. Yoğun ağrılı ve sancılı bir süreç olan kabızlıktan doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Kabızlıktan kurtulmak için yemek listenize bu yiyecekleri mutlaka eklemelisiniz.

Kabızlık, birçok sebepten ötürü başlayarak hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biridir. Çok fazla kişinin etkilendiği ağrılı ve sancılı bir süreç olan kabızlık çok önemli bir sorundur. Üstelik çok da yaygın bir rahatsızlık olan kabızlık; bağırsak hareketlerinin kısıtlı ve seyrek olması hem kronik bir rahatsızlık belirtisi hem de yoğun ağrıların sebebi olabilir. Bu nedenle sıklıkla kabızlık yaşıyorsanız, bir uzmana danışmanız önemlidir. Fakat yaşam şekli ile ilişkili olan kabızlık durumlarını çözebilmek için birkaç alternatif mevcuttur.

Bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilecek birkaç yiyecek çeşidi ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, günlük tüketiminize biraz eklemek. İşte kabızlık sorununu ortadan kaldıran yiyecekler...

KABIZLIĞI BIÇAK GİBİ KESECEK EN ETKİLİ YİYECEKLER

YULAF EZMESİ

YULAF EZMESİ
Kahvaltı için en iyi seçeneklerden biri olan yulaf hem çözünür hem de çözünmez lif yönünden oldukça zengindir. Suda çözünen yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini kolaylaştıran bir besindir. Bu sayede kabızlık sorunu, düzenli tüketildiğinde ortadan kalkarak bu sorundan mustarip kişiler basit bir kahvaltı alışkanlığı ile iyileşme gösterebilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Birçok rahatsızlığın anahtarı olan yeşil yapraklı sebzeler, kabızlık konusunda da doğru bir çözüm sunuyor. Brokoli, brüksel lahanası veya ıspanak gibi sebzeler, birçok besin yönünden oldukça zengindir. Sadece vitamin ve mineral ihtiyacı konusunda değil lif açısından da oldukça zengin olan bu sebzeler, bağırsaklarda iyileşmeyi sağlarlar. Böylece bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak sindirimi de rahat hale getirir. Bu nedenle haftalık öğünlerinize mutlaka birkaç çeşit eklemeyi unutmayın.

KURU ERİK

KURU ERİK
Kuru erik, çözünmeyen lif içeriği ile bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve kabızlık konusunda doğal bir çareye dönüşür. Fakat yalnızca lif ile değil, doğal müshil olarak bilinen sorbitol içeriği sayesinde doğanın kabızlık konusundaki en doğru çözümü olarak biliniyor. Bu nedenle ara öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç kuru erik, tüm sorununu kökten çözebilir.

MEYVELERİ ATLAMAYIN

MEYVELERİ ATLAMAYIN
Kivi, portakal, armut veya elma gibi meyveler, yoğun lif içerikleri sayesinde kabızlık konusunda en doğal çözümleri sunarlar. Üstelik bu meyveler, kabızlık tedavisindeki etkili olan yüksek miktarda su, sorbitol ve fruktoz içeriğine sahiptirler. Ara öğünlerin veya kahvaltıların vazgeçilmezi olan meyveler arasında seçim yaparken bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

KETEN TOHUMU

KETEN TOHUMU
Bağırsak sağlığı konusunda lif yönünden zengin beslemek, sıklıkla dile getiriliyor. Doğa birçok besinde bunları bize sunarken tohumları da es geçmemiş. Keten tohumu, bu konudaki en etkili besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik öğünlerinize eklemenin oldukça kolay olduğu bu tohum, bağırsak sağlığınızı çok daha iyi hale getirebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.