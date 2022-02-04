Kabızlık kâbusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz: İşte reçetesi

Kabızlık, birçok sebepten ötürü başlayarak hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklardan biridir. Çok fazla kişinin etkilendiği ağrılı ve sancılı bir süreç olan kabızlık çok önemli bir sorundur. Üstelik çok da yaygın bir rahatsızlık olan kabızlık; bağırsak hareketlerinin kısıtlı ve seyrek olması hem kronik bir rahatsızlık belirtisi hem de yoğun ağrıların sebebi olabilir. Bu nedenle sıklıkla kabızlık yaşıyorsanız, bir uzmana danışmanız önemlidir. Fakat yaşam şekli ile ilişkili olan kabızlık durumlarını çözebilmek için birkaç alternatif mevcuttur.
Bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilecek birkaç yiyecek çeşidi ile bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, günlük tüketiminize biraz eklemek. İşte kabızlık sorununu ortadan kaldıran yiyecekler...
KABIZLIĞI BIÇAK GİBİ KESECEK EN ETKİLİ YİYECEKLER
YULAF EZMESİ
Kahvaltı için en iyi seçeneklerden biri olan yulaf hem çözünür hem de çözünmez lif yönünden oldukça zengindir. Suda çözünen yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini kolaylaştıran bir besindir. Bu sayede kabızlık sorunu, düzenli tüketildiğinde ortadan kalkarak bu sorundan mustarip kişiler basit bir kahvaltı alışkanlığı ile iyileşme gösterebilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Birçok rahatsızlığın anahtarı olan yeşil yapraklı sebzeler, kabızlık konusunda da doğru bir çözüm sunuyor. Brokoli, brüksel lahanası veya ıspanak gibi sebzeler, birçok besin yönünden oldukça zengindir. Sadece vitamin ve mineral ihtiyacı konusunda değil lif açısından da oldukça zengin olan bu sebzeler, bağırsaklarda iyileşmeyi sağlarlar. Böylece bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak sindirimi de rahat hale getirir. Bu nedenle haftalık öğünlerinize mutlaka birkaç çeşit eklemeyi unutmayın.
KURU ERİK
Kuru erik, çözünmeyen lif içeriği ile bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve kabızlık konusunda doğal bir çareye dönüşür. Fakat yalnızca lif ile değil, doğal müshil olarak bilinen sorbitol içeriği sayesinde doğanın kabızlık konusundaki en doğru çözümü olarak biliniyor. Bu nedenle ara öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç kuru erik, tüm sorununu kökten çözebilir.
MEYVELERİ ATLAMAYIN
Kivi, portakal, armut veya elma gibi meyveler, yoğun lif içerikleri sayesinde kabızlık konusunda en doğal çözümleri sunarlar. Üstelik bu meyveler, kabızlık tedavisindeki etkili olan yüksek miktarda su, sorbitol ve fruktoz içeriğine sahiptirler. Ara öğünlerin veya kahvaltıların vazgeçilmezi olan meyveler arasında seçim yaparken bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
KETEN TOHUMU
Bağırsak sağlığı konusunda lif yönünden zengin beslemek, sıklıkla dile getiriliyor. Doğa birçok besinde bunları bize sunarken tohumları da es geçmemiş. Keten tohumu, bu konudaki en etkili besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik öğünlerinize eklemenin oldukça kolay olduğu bu tohum, bağırsak sağlığınızı çok daha iyi hale getirebilir.
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