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Kabotaj bayramı nedir? Kabotaj Bayramı ne zaman?

01.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabotaj Bayramı, ülkemizdeki Milli Bayramlar arasında yer alıyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak bilinen Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Temmuz tarihi itibariyle kutlanıyor. Kabotaj Bayramı ilk olarak 1926 yılında kutlanmaya başlandı. Kabotaj Bayramı, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa verilen isimdir. Peki Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı neden kutlanıyor?

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Sözlük anlamı olarak “Bir ülkenin iskele ve limanları arasında gemi işletme işi” olarak açıklanan Kabotaj, 1926 yılından beri milli bir bayram olarak kutlanıyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, genel itibariyle gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilmesini kutlamak amacı ile kutlanır.

Kabotaj Bayramı nedir?

Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilmiş olan kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutluyoruz.
Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.
Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

Kabotaj ne demek?

Kabotaj ne demek?
Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.
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