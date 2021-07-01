Kadına şiddeti önleyerek sosyal medyada gündem olan Derya Evren kimdir?

Derya Evren, kadına şiddet olayını görmezden gelemeyerek büyük bir cesaretle bıçak zoruyla bir kadını taksiye bindirmeye çalışan saldırgana engel oldu. Olay sırasında yanında bulunan bir diğer muhabir İsmail Hakkı Seymen ise, tüm olayı kameraya çekerek haberleştirdi. Derya Evren, saldırganı sakinleştirmeye çalışırken, elinden bıçağı alarak kadını korudu. Olaydan sonra polislerin gelmesi ile beraber, herkes derin bir nefes aldı.