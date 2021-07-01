Kadına şiddeti önleyerek sosyal medyada gündem olan Derya Evren kimdir?

Derya Evren, kadına şiddet olayını görmezden gelemeyerek büyük bir cesaretle bıçak zoruyla bir kadını taksiye bindirmeye çalışan saldırgana engel oldu. Olay sırasında yanında bulunan bir diğer muhabir İsmail Hakkı Seymen ise, tüm olayı kameraya çekerek haberleştirdi. Derya Evren, saldırganı sakinleştirmeye çalışırken, elinden bıçağı alarak kadını korudu. Olaydan sonra polislerin gelmesi ile beraber, herkes derin bir nefes aldı.
Saldırganın elinden bıçağını aldı!
DHA muhabirlerinden İsmail Hakkı Seymen ve Derya Evren, kadına şiddeti görmezden gelmedi. Yolculuk sırasında bir kadının bir adam tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilmesine tanık olan Derya Evren, sessiz kalmadı.
Kadını taksiden indirerek, Tolgahan Toktaş’ın elinden bıçağı alan Derya Evren, kadını arkasına alarak saldırganla arasına set çekti.
Olayı kameraya alan İsmail Hakkı Seymen’e de saldırıda bulunan Tolgahan Toktaş’ı çevredekiler sakinleştirirken, Toktaş Derya Evren’in de üzerine yürüdü.
Büyük bir cesaretle Tolgahan Toktaş’a karşı koyan Derya Evren, daha sonra polislere ulaştı.
Olay yerine polislerin gelmesiyle beraber Tolgahan Toktaş karakola götürüldü.