HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! Eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel, anlamlı, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! Eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel, anlamlı, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

08.03.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar günü mesajları ve sözleri 8 Mart tarihinin gelmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü şeklinde tanımlanmış olarak her yıl kutlanan uluslararası bu özel gün coşkuyla karşılanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşe, arkadaşa, sevgiliye, anneye kutlama mesajları gönderiliyor ve sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. İşte en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, romantik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri.

8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü geldi. Her yıl düzenli olarak Mart ayında kutlanan Kadınlar Günü'nde Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere Kadınlar Günü resimli mesajları ve sözleri arama motorları üzerinden sorgulanıyor. İşte Kadınlar Günü'nde paylaşabileceğiniz sözler ve mesajlar...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023!

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.

Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

EŞE ÖZEL 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

EŞE ÖZEL 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım! Kadınlar günün kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

Fed'den kritik faiz açıklaması: Daha yüksek olabilir

Fed'den kritik faiz açıklaması: Daha yüksek olabilir

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

'Muharrem İnce dansı' akımı sosyal medyayı salladı! O da kendini alıkoyamadı

'Muharrem İnce dansı' akımı sosyal medyayı salladı! O da kendini alıkoyamadı

Destici'den dikkat çeken Meral Akşener sözleri!

Destici'den dikkat çeken Meral Akşener sözleri!

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.