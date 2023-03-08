KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! Eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel, anlamlı, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.