KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! Eşe, arkadaşa, sevgiliye en güzel, anlamlı, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü geldi. Her yıl düzenli olarak Mart ayında kutlanan Kadınlar Günü'nde Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere Kadınlar Günü resimli mesajları ve sözleri arama motorları üzerinden sorgulanıyor. İşte Kadınlar Günü'nde paylaşabileceğiniz sözler ve mesajlar...
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.
Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım! Kadınlar günün kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.